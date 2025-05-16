https://sarabic.ae/20250516/الكرملين-لقاء-بوتين-وترامب-ضروري-لمناقشة-القضايا-الدولية-بما-في-ذلك-الأزمة-الأوكرانية-1100608758.html
الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ضروري، وذلك بهدف مناقشة... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T10:19+0000
2025-05-16T10:19+0000
2025-05-16T11:01+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
فلاديمير بوتين
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قال بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريح ترامب بشأن لقاء محتمل مع بوتين: "مثل هذا اللقاء ضروري بالتأكيد. ضروري في المقام الأول، من منظور العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، ومن منظور إجراء محادثات جادة على أعلى مستوى حول الشؤون الدولية والعمليات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، الأزمة المحيطة بأوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".وأكد ترامب، في وقت سابق، استعداده للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إذا لزم الأمر.
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-حول-إمكانية-اللقاء-مع-بوتين-يمكننا-التوصل-إلى-قرار-في-غضون-أسبوعين-أو-ثلاثة-1100599772.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, فلاديمير بوتين
الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
10:19 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 11:01 GMT 16.05.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ضروري، وذلك بهدف مناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.
قال بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريح ترامب بشأن لقاء محتمل مع بوتين: "مثل هذا اللقاء ضروري بالتأكيد. ضروري في المقام الأول، من منظور العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، ومن منظور إجراء محادثات جادة على أعلى مستوى حول الشؤون الدولية والعمليات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، الأزمة المحيطة بأوكرانيا".
وكان ترامب قد صرح أثناء وجوده في أبو ظبي، ردا على أسئلة الصحفيين حول موعد اجتماعه مع الرئيس الروسي، قائلا: "سيتم بمجرد أن نتمكن من ترتيبه".
وأضاف ترامب: "سنحل هذا الأمر... أستطيع أن أقول لكم إن العالم أصبح أكثر أمانًا الآن، وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سنجعله أكثر أمانًا (بعد اللقاء مع بوتين)، وسنتعامل مع مواقف عدة".
وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".
وأضاف الرئيس ترامب أن الصراع الأوكراني يجب أن يحل في أقرب وقت ممكن، وأردف قائلا: "الكثير من الناس يموتون".
وأكد ترامب، في وقت سابق، استعداده للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول،
بشأن الصراع في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إذا لزم الأمر.