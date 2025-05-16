https://sarabic.ae/20250516/الكرملين-لقاء-بوتين-وترامب-ضروري-لمناقشة-القضايا-الدولية-بما-في-ذلك-الأزمة-الأوكرانية-1100608758.html

الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية

الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب ضروري، وذلك بهدف مناقشة... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T10:19+0000

2025-05-16T10:19+0000

2025-05-16T11:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

فلاديمير بوتين

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قال بيسكوف، ردا على سؤال حول تصريح ترامب بشأن لقاء محتمل مع بوتين: "مثل هذا اللقاء ضروري بالتأكيد. ضروري في المقام الأول، من منظور العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية، ومن منظور إجراء محادثات جادة على أعلى مستوى حول الشؤون الدولية والعمليات الإقليمية، بما في ذلك، بالطبع، الأزمة المحيطة بأوكرانيا".وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".وأكد ترامب، في وقت سابق، استعداده للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إذا لزم الأمر.

https://sarabic.ae/20250516/ترامب-حول-إمكانية-اللقاء-مع-بوتين-يمكننا-التوصل-إلى-قرار-في-غضون-أسبوعين-أو-ثلاثة-1100599772.html

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