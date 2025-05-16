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ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة
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ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة
ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه من الممكن التوصل إلى قرار بشأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T08:08+0000
2025-05-16T08:28+0000
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وقال ترامب أثناء تواجده في أبو ظبي، ردا على أسئلة الصحفيين حول موعد اجتماعه مع الرئيس الروسي: "سيتم بمجرد أن نتمكن من ترتيبه".وأضاف ترامب: "سنحل هذا الأمر... أستطيع أن أقول لكم إن العالم أصبح أكثر أمانًا الآن، وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سنجعله أكثر أمانًا (بعد اللقاء مع بوتين)، وسنتعامل مع عدة مواقف".وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.وبدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية. ووصل الوفد الروسي، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية، المرتقبة اليوم الجمعة، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين، التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبةترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250516/روبيو-يلتقي-مع-وزيري-خارجية-أوكرانيا-وتركيا-ورئيس-مكتب-زيلينسكي-في-إسطنبول--1100598725.html
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ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة

08:08 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 08:28 GMT 16.05.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه من الممكن التوصل إلى قرار بشأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
وقال ترامب أثناء تواجده في أبو ظبي، ردا على أسئلة الصحفيين حول موعد اجتماعه مع الرئيس الروسي: "سيتم بمجرد أن نتمكن من ترتيبه".
وأضاف ترامب: "سنحل هذا الأمر... أستطيع أن أقول لكم إن العالم أصبح أكثر أمانًا الآن، وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سنجعله أكثر أمانًا (بعد اللقاء مع بوتين)، وسنتعامل مع عدة مواقف".
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
روبيو يلتقي مع وزيري خارجية أوكرانيا وتركيا ورئيس مكتب زيلينسكي في إسطنبول
08:05 GMT
وفي وقت سابق، صرح ترامب، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".
وأضاف الرئيس ترامب أن الصراع الأوكراني يجب أن يحل في أقرب وقت ممكن، وأردف قائلا: "الكثير من الناس يموتون".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
06:38 GMT
وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة الأعمال في الدوحة: "إذا حدث شيء ما، فسوف أذهب يوم الجمعة، إذا كان ذلك مناسبا".
وبدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وأضاف روبيو: "الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم كبير في مفاوضات أوكرانيا هي أن يجلس الرئيس ترامب وجهاً لوجه مع الرئيس بوتين ويقررا مرة واحدة وإلى الأبد ما إذا كان هناك طريق للسلام وإذا كان الأمر كذلك فما هو هذا الطريق".
صورة لبدء المفاوضات الأمريكية التركية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
أهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. بدء محادثات ثلاثية بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا
05:54 GMT
ووصل الوفد الروسي، يوم أمس الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية، المرتقبة اليوم الجمعة، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين، التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة
ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
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- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. بدء محادثات ثلاثية بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا05:54 GMT
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