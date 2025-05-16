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روسيا: مفاوضات إسطنبول قد تثمر عن وثيقة موحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
روسيا: مفاوضات إسطنبول قد تثمر عن وثيقة موحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير في وزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، بأن هناك فرصة لأن تتمكن مجموعات التفاوض التي شكلتها موسكو وكييف من... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T05:54+0000
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وقال ميروشنيك، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال بشأن الآفاق المحتملة للمفاوضات المخطط لها: "أولاً، علينا أن نمر عبر المسار الأول، أي التوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام، أي إيجاد آلية التسوية نفسها. والمجموعات التي تشكلت من الجانبين قادرة تماما على القيام بذلك. ويمكنهم تطوير نموذج يكون مقبولاً لكل من روسيا وأوكرانيا، ويقبله المجتمع الدولي. هناك مثل هذه الفرص".وذكر ميروشنيك أن الجانب الروسي فعل كل ما في وسعه لتنظيم المفاوضات في إسطنبول، لكنه غير مسؤول عن سلوك كييف غير المتوقعن وأرف قائلا: "إن تحمل مسؤولية خصم لا يمكن التنبؤ بسلوكه ومتقلب للغاية ليس بالمهمة المجدية. لأننا اليوم قمنا بكل ما كان علينا فعله في هذه المرحلة. لقد بادرنا، وأعددنا منصة التفاوض، وقدمنا ​​مجموعة من المفاوضين ذوي الكفاءة والمخولين، ولدينا مقترحاتنا الموصوفة وفقًا لذلك على شكل وثائق. من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل ما كان ينبغي لروسيا أن تفعله أكثر من ذلك. كيف سيتصرف الوفد الأوكراني، لا أعلم".وأضاف ميروشنيك أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيسمح لكييف بإعادة التسلح والوصول إلى مستوى جديد من التصعيد وهذه ليست خطوة نحو السلام، وتابع: "هناك عدد من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن. 30 يومًا، هدنة لمدة 30 يومًا، ما يسمى بوقف إطلاق النار، نحن نفهم بوضوح أن الجانب الأوكراني يحتاج إليها فقط لتعزيز مواقعه بشكل أكبر، وبناء التحصينات، والتزود بالأسلحة، وإعادة تجميع القوات والموارد، وما إلى ذلك. أي من أجل الوصول إلى مستوى تصعيد جديد خلال شهر. ومن الطبيعي أن هذه الخطوة ليست في اتجاه التسوية، بل في الاتجاه المعاكس".وقال ميدينسكي، يوم أمس الخميس، في إسطنبول، إن الوفد الرسمي الروسي يمتلك كل الكفاءات والصلاحيات اللازمة لإجراء المفاوضات. وأكد الوفد الروسي التزامه باتباع نهج بناء وإيجاد الحلول الممكنة ونقاط الاتصال، والهدف من المفاوضات المباشرة مع الجانب الأوكراني هو إقامة سلام طويل الأمد عاجلاً أم آجلاً من خلال القضاء على الأسباب الكامنة وراء الصراع.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.أهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضاتوصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: مفاوضات إسطنبول قد تثمر عن وثيقة موحدة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

05:54 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 06:44 GMT 16.05.2025)
© Sputnik . Maksim Durnev مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في قصر دولما بهجة في وسط إسطنبول.
 مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في قصر دولما بهجة في وسط إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . Maksim Durnev
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صرح السفير في وزارة الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف روديون ميروشنيك، اليوم الجمعة، بأن هناك فرصة لأن تتمكن مجموعات التفاوض التي شكلتها موسكو وكييف من إيجاد آلية لتسوية الصراع في أوكرانيا.
وقال ميروشنيك، خلال إفادة صحفية، ردًا على سؤال بشأن الآفاق المحتملة للمفاوضات المخطط لها: "أولاً، علينا أن نمر عبر المسار الأول، أي التوصل إلى اتفاق لتحقيق السلام، أي إيجاد آلية التسوية نفسها. والمجموعات التي تشكلت من الجانبين قادرة تماما على القيام بذلك. ويمكنهم تطوير نموذج يكون مقبولاً لكل من روسيا وأوكرانيا، ويقبله المجتمع الدولي. هناك مثل هذه الفرص".
وذكر ميروشنيك أن الجانب الروسي فعل كل ما في وسعه لتنظيم المفاوضات في إسطنبول، لكنه غير مسؤول عن سلوك كييف غير المتوقعن وأرف قائلا: "إن تحمل مسؤولية خصم لا يمكن التنبؤ بسلوكه ومتقلب للغاية ليس بالمهمة المجدية. لأننا اليوم قمنا بكل ما كان علينا فعله في هذه المرحلة. لقد بادرنا، وأعددنا منصة التفاوض، وقدمنا ​​مجموعة من المفاوضين ذوي الكفاءة والمخولين، ولدينا مقترحاتنا الموصوفة وفقًا لذلك على شكل وثائق. من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل ما كان ينبغي لروسيا أن تفعله أكثر من ذلك. كيف سيتصرف الوفد الأوكراني، لا أعلم".
وأضاف ميروشنيك أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيسمح لكييف بإعادة التسلح والوصول إلى مستوى جديد من التصعيد وهذه ليست خطوة نحو السلام، وتابع: "هناك عدد من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن. 30 يومًا، هدنة لمدة 30 يومًا، ما يسمى بوقف إطلاق النار، نحن نفهم بوضوح أن الجانب الأوكراني يحتاج إليها فقط لتعزيز مواقعه بشكل أكبر، وبناء التحصينات، والتزود بالأسلحة، وإعادة تجميع القوات والموارد، وما إلى ذلك. أي من أجل الوصول إلى مستوى تصعيد جديد خلال شهر. ومن الطبيعي أن هذه الخطوة ليست في اتجاه التسوية، بل في الاتجاه المعاكس".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
إعلام: الذعر يسود مكتب زيلينسكي بسبب مفاوضات إسطنبول
05:08 GMT

ويترأس الوفد الروسي إلى إسطنبول مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. ويضم الوفد أيضًا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، ورئيس إدارة الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في روسيا الاتحادية إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
روبيو: لقاء ترامب وبوتين "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية
01:42 GMT
وقال ميدينسكي، يوم أمس الخميس، في إسطنبول، إن الوفد الرسمي الروسي يمتلك كل الكفاءات والصلاحيات اللازمة لإجراء المفاوضات. وأكد الوفد الروسي التزامه باتباع نهج بناء وإيجاد الحلول الممكنة ونقاط الاتصال، والهدف من المفاوضات المباشرة مع الجانب الأوكراني هو إقامة سلام طويل الأمد عاجلاً أم آجلاً من خلال القضاء على الأسباب الكامنة وراء الصراع.
وأضاف ميدينسكي أن الوفد سيكون في انتظار الجانب الأوكراني الذي من المقرر أن يصل إلى إسطنبول للقاء، اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أردوغان: مستعدون لاستقبال بوتين وزيلينسكي لبدء مفاوضات تاريخية
أمس, 20:27 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
أهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضات
وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
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