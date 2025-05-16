https://sarabic.ae/20250516/روبيو-لقاء-ترامب-وبوتين-الفرصة-الوحيدة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1100594651.html
روبيو: لقاء ترامب وبوتين "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية
روبيو: لقاء ترامب وبوتين "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة بأنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدًا... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T01:42+0000
2025-05-16T01:42+0000
2025-05-16T01:42+0000
ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. قال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في معرض تعليقه على لقاء محتمل بين ترامب وبوتين: "ليس لدي موعد أو وقت محدد بعد".وأضاف: "لكنه اللقاء بين الرئيسين في الواقع هو الفرصة الوحيدة لتسوية الأزمة الأوكرانية أعتقد أن العديد من الدول ستشارك هذا الرأي بصورة غير علنية".وفي وقت سابق، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت مدينة جدة السعودية في 11 مارس/آذار الماضي، جولة مفاوضات هامة بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية مكثّفة لاحتواء التصعيد.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته المبدئية على الاقتراح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن قبول موسكو لهذا الطرح مرهون بكونه يفضي إلى سلام طويل الأمد، ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع بين البلدين.تأتي هذه التحركات في وقت حساس من الصراع، وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي النزاع المستمرة منذ 3 سنوات ويمنع تفجر الوضع مجددا.
https://sarabic.ae/20250508/أوشاكوف-روسيا-وأمريكا-تتحركان-نحو-لقاء-ثنائي-بين-بوتين-وترامب--1100322294.html
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ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو: لقاء ترامب وبوتين "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة بأنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدًا أنه "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية.
واشنطن – سبوتنيك
. قال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في معرض تعليقه على لقاء محتمل بين ترامب وبوتين: "ليس لدي موعد أو وقت محدد بعد".
وأضاف: "لكنه اللقاء بين الرئيسين في الواقع هو الفرصة الوحيدة لتسوية الأزمة الأوكرانية أعتقد أن العديد من الدول ستشارك هذا الرأي بصورة غير علنية".
وفي وقت سابق، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا وأمريكا، تتحركان نحو عقد لقاء ثنائي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، تتجهان نحو عقد لقاء ثنائي بين رئيسي البلدين: "يبدو لي أننا نتحرك إلى الأمام".
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا
، حيث شهدت مدينة جدة السعودية في 11 مارس/آذار الماضي، جولة مفاوضات هامة بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية مكثّفة لاحتواء التصعيد.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته المبدئية على الاقتراح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن قبول موسكو لهذا الطرح مرهون بكونه يفضي إلى سلام طويل الأمد، ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع بين البلدين.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس من الصراع، وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي النزاع المستمرة منذ 3 سنوات ويمنع تفجر الوضع مجددا.