https://sarabic.ae/20250423/إلغاء-مفاجئ-لاجتماع-وزاري-في-لندن-حول-الأزمة-الأوكرانية-1099815234.html
إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية
إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري الذي كان من المقرر عقده في لندن بين وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية لبحث سبل السلام في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T08:56+0000
2025-04-23T08:56+0000
2025-04-23T08:56+0000
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وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن "اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا" مع وزراء الخارجية قد تم تأجيله، مؤكدة في الوقت ذاته أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى المسؤولين الفنيين والدبلوماسيين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا قرروا إرجاء الاجتماع، وذلك بعد رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التوجه إلى العاصمة البريطانية للمشاركة.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت مدينة جدة السعودية في 11 مارس/آذار الماضي، جولة مفاوضات هامة بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية مكثّفة لاحتواء التصعيد.وخلال هذه المحادثات، أعرب الوفد الأوكراني عن استعداده لقبول مقترح أمريكي يقضي بوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، مع إمكانية تمديده لاحقا بموافقة مشتركة من جميع الأطراف.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته المبدئية على الاقتراح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن قبول موسكو لهذا الطرح مرهون بكونه يفضي إلى سلام طويل الأمد، ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع بين البلدين.تأتي هذه التحركات في وقت حساس من الصراع، وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي النزاع المستمرة منذ 3 سنوات ويمنع تفجر الوضع مجددا.
https://sarabic.ae/20250423/وسائل-إعلام-تكشف-عن-خطة-أميركية-من-سبع-نقاط-لأوكرانيا-1099811268.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري الذي كان من المقرر عقده في لندن بين وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية لبحث سبل السلام في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن "اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا" مع وزراء الخارجية قد تم تأجيله، مؤكدة في الوقت ذاته أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى المسؤولين الفنيين والدبلوماسيين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا قرروا إرجاء الاجتماع، وذلك بعد رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التوجه إلى العاصمة البريطانية للمشاركة.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت مدينة جدة السعودية في 11 مارس/آذار الماضي، جولة مفاوضات هامة بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية مكثّفة لاحتواء التصعيد.
وخلال هذه المحادثات، أعرب الوفد الأوكراني عن استعداده لقبول مقترح أمريكي يقضي بوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، مع إمكانية تمديده لاحقا بموافقة مشتركة من جميع الأطراف.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته المبدئية على الاقتراح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن قبول موسكو لهذا الطرح مرهون بكونه يفضي إلى سلام طويل الأمد، ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع بين البلدين.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس من الصراع، وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي النزاع المستمرة منذ 3 سنوات ويمنع تفجر الوضع مجددا.