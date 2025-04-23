إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة تاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني يتصدى لهجمات الدعم السريع ووالي الخرطوم يقول قريبا سنعلن العاصمة خالية من قوات الدعم السريع
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:48 GMT
8 د
بيارق النصر
دور الأغنية الوطنية في مواجهة العدوان النازي خلال الحرب الوطنية العظمى
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
10:31 GMT
29 د
من الملعب
أرسنال يقصي ريال مدريد وبرشلونة يٌنشد الثلاثية التاريخية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طاقة الحواسيب البيولوجية ولغز الكوكب المستحيل والمادة العجيبة الجديدة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
16:03 GMT
57 د
بلا قيود
خبير يوضح أهمية محادثات بوتين وسلطان عمان في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
دول عربية تواجه تهديد تعريفات ترامب الجمركية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
سلطان عمان يزور روسيا، وملف إيران على طاولة المباحثات
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:34 GMT
26 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
للذكرى المئوية لميلاد الشاعر الداغستاني الكبير رسول حمزاتوف
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:28 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250423/إلغاء-مفاجئ-لاجتماع-وزاري-في-لندن-حول-الأزمة-الأوكرانية-1099815234.html
إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية
إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري الذي كان من المقرر عقده في لندن بين وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية لبحث سبل السلام في... 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T08:56+0000
2025-04-23T08:56+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/88/1015048845_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_c3cb9a4488b0e41883591165f991baf5.jpg
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن "اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا" مع وزراء الخارجية قد تم تأجيله، مؤكدة في الوقت ذاته أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى المسؤولين الفنيين والدبلوماسيين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا قرروا إرجاء الاجتماع، وذلك بعد رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التوجه إلى العاصمة البريطانية للمشاركة.وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت مدينة جدة السعودية في 11 مارس/آذار الماضي، جولة مفاوضات هامة بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية مكثّفة لاحتواء التصعيد.وخلال هذه المحادثات، أعرب الوفد الأوكراني عن استعداده لقبول مقترح أمريكي يقضي بوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، مع إمكانية تمديده لاحقا بموافقة مشتركة من جميع الأطراف.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته المبدئية على الاقتراح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن قبول موسكو لهذا الطرح مرهون بكونه يفضي إلى سلام طويل الأمد، ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع بين البلدين.تأتي هذه التحركات في وقت حساس من الصراع، وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي النزاع المستمرة منذ 3 سنوات ويمنع تفجر الوضع مجددا.
https://sarabic.ae/20250423/وسائل-إعلام-تكشف-عن-خطة-أميركية-من-سبع-نقاط-لأوكرانيا-1099811268.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101504/88/1015048845_0:1:1000:751_1920x0_80_0_0_2997ab4055cc3e2e0bcee3f41bd267ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إلغاء مفاجئ لاجتماع وزاري في لندن حول الأزمة الأوكرانية

08:56 GMT 23.04.2025
© Sputnikلندن
لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، تأجيل الاجتماع الوزاري الذي كان من المقرر عقده في لندن بين وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية لبحث سبل السلام في أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية، أن "اجتماع محادثات السلام في أوكرانيا" مع وزراء الخارجية قد تم تأجيله، مؤكدة في الوقت ذاته أن المشاورات لا تزال جارية على مستوى المسؤولين الفنيين والدبلوماسيين، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية قد كشفت في وقت سابق أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا قرروا إرجاء الاجتماع، وذلك بعد رفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التوجه إلى العاصمة البريطانية للمشاركة.
وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدت مدينة جدة السعودية في 11 مارس/آذار الماضي، جولة مفاوضات هامة بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، في إطار تحركات دبلوماسية مكثّفة لاحتواء التصعيد.
العلم الأمريكي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وسائل إعلام تكشف عن خطة أميركية من سبع نقاط لأوكرانيا
05:20 GMT
وخلال هذه المحادثات، أعرب الوفد الأوكراني عن استعداده لقبول مقترح أمريكي يقضي بوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، مع إمكانية تمديده لاحقا بموافقة مشتركة من جميع الأطراف.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته المبدئية على الاقتراح الأمريكي بوقف الأعمال القتالية، مؤكدا أن قبول موسكو لهذا الطرح مرهون بكونه يفضي إلى سلام طويل الأمد، ويعالج الأسباب الجذرية للنزاع بين البلدين.
تأتي هذه التحركات في وقت حساس من الصراع، وسط تصاعد الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل يُنهي النزاع المستمرة منذ 3 سنوات ويمنع تفجر الوضع مجددا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала