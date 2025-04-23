https://sarabic.ae/20250423/وسائل-إعلام-تكشف-عن-خطة-أميركية-من-سبع-نقاط-لأوكرانيا-1099811268.html

وسائل إعلام تكشف عن خطة أميركية من سبع نقاط لأوكرانيا

وسائل إعلام تكشف عن خطة أميركية من سبع نقاط لأوكرانيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام بريطانية، خطة أعدتها الولايات المتحدة من سبع نقاط لإنهاء الصراع الأوكراني دون تقديم ضمانات أمنية لكييف. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T05:20+0000

2025-04-23T05:20+0000

2025-04-23T05:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/19/1098171387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_403f2c860f801b4cc62b48e9a37a37d9.jpg

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة لا تقدم أي ضمانات أمنية لكييف، وتنص على أن روسيا ستحتفظ بالسيطرة على الأراضي المحررة.وتنص النقاط الأولى على وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وتتضمن المبادرة الأمريكية أيضًا على وصول الأوكرانيين دون عوائق إلى مصب نهر دنيبرو وانسحاب القوات الروسية من أجزاء من مقاطعة خيرسون. وأضافت: "ستكون هذه الخطة بمثابة حبة دواء مريرة لأوكرانيا، حيث ستفقد أوكرانيا أراضٍ دون الحصول على أي ضمانات أمنية واضحة من الولايات المتحدة".وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة ستقترح على الدول الأوروبية وأوكرانيا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، في اجتماع لتسوية الصراع الأوكراني، سيعقد في لندن الأربعاء، في حين يأمل حلفاء كييف في الحصول على ضمانات أمنية للجمهورية السوفييتية السابقة في المقابل. وبحسب مصادر للصحيفة، اعتبر الجانب الأوكراني أن الاقتراح الأمريكي لحل النزاع الذي قدم إليه الأسبوع الماضي في باريس هو الأخير قبل أن تقرر واشنطن الانسحاب من عملية السلام.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانياالخارجية الأمريكية: تصريحات بوتين حول استعداد روسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا "إشارة جيدة"

https://sarabic.ae/20250423/إعلام-أوكرانيا-ليست-مستعدة-لمناقشة-مقترح-السلام-الأمريكي-اليوم-1099810863.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا