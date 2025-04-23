https://sarabic.ae/20250423/إعلام-أوكرانيا-ليست-مستعدة-لمناقشة-مقترح-السلام-الأمريكي-اليوم-1099810863.html

إعلام: أوكرانيا ليست مستعدة لمناقشة مقترح السلام الأمريكي اليوم

إعلام: أوكرانيا ليست مستعدة لمناقشة مقترح السلام الأمريكي اليوم

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، أن أوكرانيا ليست مستعدة لمناقشة إطار خطة السلام الأميركية وذلك خلال المحادثات المقرر انعقادها في لندن اليوم. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T03:41+0000

2025-04-23T03:41+0000

2025-04-23T04:26+0000

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موسكو –سبوتنيك. وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن "الأوكرانيين تلقوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "إشارات" تفيد بأنهم يعتزمون مناقشة وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا فقط يوم الأربعاء، بدلاً من مقترح خطة السلام المعقدة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن كييف كانت على ما يبدو "مستعدة للتخلي عن 20 بالمئة من أراضيها"، ولكن فقط إذا اعتبر ذلك اعترافا "فعليا" بالمنطقة وليس "قانونيا". وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يُفضي الاجتماع المقبل بين الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين إلى تقدّم في التسوية الأوكرانية.وكشفت "نيويورك بوست"، أن الدول الغربية تعتزم الاتفاق على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المحادثات المقبلة في لندن.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250423/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-منفتحتان-على-إمكانية-اعتراف-أوكرانيا-بخسارة-أراضيها-1099810256.html

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