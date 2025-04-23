https://sarabic.ae/20250423/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-منفتحتان-على-إمكانية-اعتراف-أوكرانيا-بخسارة-أراضيها-1099810256.html

إعلام: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة أراضيها

إعلام: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة أراضيها

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة جزء من أراضيها. 23.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-23T02:06+0000

2025-04-23T02:06+0000

2025-04-23T02:06+0000

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موسكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن "المسؤولين البريطانيين والفرنسيين منفتحون على سيناريو تعترف فيه كييف بخسارة بعض الأراضي الأوكرانية"، وذلك مقابل الدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية".من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن كييف كانت على ما يبدو "مستعدة للتخلي عن 20 بالمئة من أراضيها"، ولكن فقط إذا اعتبر ذلك اعترافا "فعليا" بالمنطقة وليس "قانونيا".وأمس، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقترح خلال المحادثات المقبلة مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية كجزء من اتفاق السلام.وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يُفضي الاجتماع المقبل بين الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين إلى تقدّم في التسوية الأوكرانية.وكشفت "نيويورك بوست" أن الدول الغربية تعتزم الاتفاق على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المحادثات المقبلة في لندن.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.

https://sarabic.ae/20250422/موسكو-تعلن-عن-اتصالات-متواصلة-مع-واشنطن-حول-أوكرانيا-1099805323.html

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