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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250423/إعلام-بريطانيا-وفرنسا-منفتحتان-على-إمكانية-اعتراف-أوكرانيا-بخسارة-أراضيها-1099810256.html
إعلام: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة أراضيها
إعلام: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة أراضيها
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة جزء من أراضيها. 23.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-23T02:06+0000
2025-04-23T02:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن "المسؤولين البريطانيين والفرنسيين منفتحون على سيناريو تعترف فيه كييف بخسارة بعض الأراضي الأوكرانية"، وذلك مقابل الدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية".من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن كييف كانت على ما يبدو "مستعدة للتخلي عن 20 بالمئة من أراضيها"، ولكن فقط إذا اعتبر ذلك اعترافا "فعليا" بالمنطقة وليس "قانونيا".وأمس، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقترح خلال المحادثات المقبلة مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية كجزء من اتفاق السلام.وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يُفضي الاجتماع المقبل بين الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين إلى تقدّم في التسوية الأوكرانية.وكشفت "نيويورك بوست" أن الدول الغربية تعتزم الاتفاق على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المحادثات المقبلة في لندن.وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
https://sarabic.ae/20250422/موسكو-تعلن-عن-اتصالات-متواصلة-مع-واشنطن-حول-أوكرانيا-1099805323.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , روسيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , روسيا

إعلام: بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة أراضيها

02:06 GMT 23.04.2025
© Sputnik . Стрингер / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2025
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كشفت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن بريطانيا وفرنسا منفتحتان على إمكانية اعتراف أوكرانيا بخسارة جزء من أراضيها.
موسكو – سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن "المسؤولين البريطانيين والفرنسيين منفتحون على سيناريو تعترف فيه كييف بخسارة بعض الأراضي الأوكرانية"، وذلك مقابل الدعم الاقتصادي والضمانات الأمنية".

وأوضحت الصحيفة أن لندن وباريس تفضلان اتفاق سلام في أوكرانيا يعترف بالسيطرة على الأراضي "بشكل فعلي فقط".

من جانبها، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن كييف كانت على ما يبدو "مستعدة للتخلي عن 20 بالمئة من أراضيها"، ولكن فقط إذا اعتبر ذلك اعترافا "فعليا" بالمنطقة وليس "قانونيا".
وأمس، قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقترح خلال المحادثات المقبلة مع الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين في لندن الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا وتجميد الخطوط الأمامية كجزء من اتفاق السلام.
وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يُفضي الاجتماع المقبل بين الممثلين الأوكرانيين والأوروبيين إلى تقدّم في التسوية الأوكرانية.
وكشفت "نيويورك بوست" أن الدول الغربية تعتزم الاتفاق على تفاصيل اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المحادثات المقبلة في لندن.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
موسكو تعلن عن "اتصالات متواصلة" مع واشنطن حول أوكرانيا
أمس, 16:06 GMT
وتتوسط إدارة ترامب لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وفي هذا الإطار استضافت مدينة جدة السعودية، في 11 مارس/ آذار الماضي، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وخلال هذه المحادثات أعربت أوكرانيا عن استعدادها لقبول مقترح أمريكي بشأن التوصل لوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، بشرط قبول روسيا وتنفيذها المتزامن للاتفاق.
من جانبه، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويقضي على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة.
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