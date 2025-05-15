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https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-التركية-لا-تستبعد-إجراء-محادثات-مباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-1100593060.html
الخارجية التركية لا تستبعد إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة في إسطنبول
الخارجية التركية لا تستبعد إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة في إسطنبول
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، بأنه من الممكن إجراء محادثات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول اليوم الجمعة. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T21:43+0000
2025-05-15T22:00+0000
روسيا
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إسطنبول – سبوتنيك. وقال كتشالي في تصريحات صحافية ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات ثنائية مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا: يمكننا توقع ذلك.وفي وقت سابق، قال كتشالي لـ"سبوتنيك" إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن إمكانية عقد اجتماع رباعي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية يوم الجمعة في إسطنبول.وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".
https://sarabic.ae/20250515/رئيس-الوفد-الروسي-المفاوض-جئنا-إلى-إسطنبول-لإجراء-محادثات-دون-شروط-مسبقة-1100592250.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية التركية لا تستبعد إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة في إسطنبول

21:43 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 22:00 GMT 15.05.2025)
© Photo / МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالوفد الروسي المفاوض خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي في الرياض
الوفد الروسي المفاوض خلال المحادثات مع الجانب الأمريكي في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Photo / МИД РФ
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، بأنه من الممكن إجراء محادثات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول اليوم الجمعة.
إسطنبول – سبوتنيك. وقال كتشالي في تصريحات صحافية ردا على سؤال حول احتمال إجراء محادثات ثنائية مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا: يمكننا توقع ذلك.
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الوفد الروسي المفاوض: جئنا إلى إسطنبول لإجراء محادثات دون شروط مسبقة
20:41 GMT
وفي وقت سابق، قال كتشالي لـ"سبوتنيك" إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن إمكانية عقد اجتماع رباعي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية يوم الجمعة في إسطنبول.
وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.
وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.
وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.
وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".
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