https://sarabic.ae/20250515/رئيس-الوفد-الروسي-المفاوض-جئنا-إلى-إسطنبول-لإجراء-محادثات-دون-شروط-مسبقة-1100592250.html

رئيس الوفد الروسي المفاوض: جئنا إلى إسطنبول لإجراء محادثات دون شروط مسبقة

رئيس الوفد الروسي المفاوض: جئنا إلى إسطنبول لإجراء محادثات دون شروط مسبقة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، أن "الوفد الروسي سينتظر الجانب الأوكراني يوم الجمعة، ابتداءً من الساعة العاشرة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T20:41+0000

2025-05-15T20:41+0000

2025-05-15T20:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ميدينسكي للصحفيين: "غدًا، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، سننتظر الجانب الأوكراني، ومن المتوقع وصوله لحضور الاجتماع. نحن مستعدون للعمل".وقال ميدينسكي: "وصل وفدنا، بتعليمات من الرئيس، إلى إسطنبول اليوم لإجراء محادثات ثنائية مباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة. عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية التركي اليوم، وشرحنا موقفنا بالتفصيل".وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".

https://sarabic.ae/20250515/أردوغان-مستعدون-لاستقبال-بوتين-وزيلينسكي-لبدء-مفاوضات-تاريخية-1100591723.html

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