رئيس الوفد الروسي المفاوض: جئنا إلى إسطنبول لإجراء محادثات دون شروط مسبقة
20:41 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 20:43 GMT 15.05.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول.
© Sputnik . Kirill Zykov/
تابعنا عبر
صرح رئيس الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا في إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، أن "الوفد الروسي سينتظر الجانب الأوكراني يوم الجمعة، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، ومن المتوقع وصوله لحضور الاجتماع".
وقال ميدينسكي للصحفيين: "غدًا، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، سننتظر الجانب الأوكراني، ومن المتوقع وصوله لحضور الاجتماع. نحن مستعدون للعمل".
وأضاف ميدينسكي، أن "الجانب الروسي عقد اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وشرح موقفه من أوكرانيا بالتفصيل".
وقال ميدينسكي: "وصل وفدنا، بتعليمات من الرئيس، إلى إسطنبول اليوم لإجراء محادثات ثنائية مباشرة مع أوكرانيا، دون شروط مسبقة. عقدنا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الخارجية التركي اليوم، وشرحنا موقفنا بالتفصيل".
وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.
وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.
وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.
وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".