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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250515/أردوغان-مستعدون-لاستقبال-بوتين-وزيلينسكي-لبدء-مفاوضات-تاريخية-1100591723.html
أردوغان: مستعدون لاستقبال بوتين وزيلينسكي لبدء مفاوضات تاريخية
أردوغان: مستعدون لاستقبال بوتين وزيلينسكي لبدء مفاوضات تاريخية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الظروف الحالية تفرض ضرورة حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر مفاوضات مباشرة، مع تأكيده على أهمية التوافق حول قواسم مشتركة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T20:27+0000
2025-05-15T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان بزيلينسكي في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى ملفات ثنائية وإقليمية، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأشار الرئيس التركي إلى أن "فرصة تاريخية باتت متاحة لبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، معربا عن دعمه الكامل للحوار على المستويين الفني والقيادي.وأنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لقاءه مع زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات.واستمر الاجتماع الثنائي وغداء العمل بين الوفود، والذي عقد خلف أبواب مغلقة في المجمع الرئاسي التركي، ساعتين و45 دقيقة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي: "نحن مستعدون للتسويات المحتملة"، مؤكدا أن الوفد الروسي يحافظ على أجواء العمل قبل محادثات إسطنبول.وأكد ميدينسكي أن "الوفد يعتبر المحادثات استمرارا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022".وأشار ميدينسكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد المهام وحدد موقفه التفاوضي في إسطنبول عقب اجتماعه مع جميع قادة القوات المسلحة الروسية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".
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https://sarabic.ae/20250515/الوفد-الروسي--يصل-إلى-إسطنبول-لإجراء-محادثات-مع-ممثلي-نظام-كييف-1100551833.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

أردوغان: مستعدون لاستقبال بوتين وزيلينسكي لبدء مفاوضات تاريخية

20:27 GMT 15.05.2025
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الظروف الحالية تفرض ضرورة حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر مفاوضات مباشرة، مع تأكيده على أهمية التوافق حول قواسم مشتركة لتجنب المزيد من الخسائر البشرية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان بزيلينسكي في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى ملفات ثنائية وإقليمية، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن "فرصة تاريخية باتت متاحة لبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، معربا عن دعمه الكامل للحوار على المستويين الفني والقيادي.

وأكد أردوغان أن تركيا تولي أهمية لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين أوكرانيا وروسيا من أجل إحلال السلام سريعا، وأنها، بصفتها الدولة المضيفة، ستكون سعيدة بالترحيب بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزيلينسكي، عندما يكونان مستعدين، بحسب بيان الرئاسة التركية.

وأنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لقاءه مع زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات.
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي في إسطنبول هي إرساء سلام دائم والقضاء على أسباب الصراع
14:40 GMT
واستمر الاجتماع الثنائي وغداء العمل بين الوفود، والذي عقد خلف أبواب مغلقة في المجمع الرئاسي التركي، ساعتين و45 دقيقة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي: "نحن مستعدون للتسويات المحتملة"، مؤكدا أن الوفد الروسي يحافظ على أجواء العمل قبل محادثات إسطنبول.
وأكد ميدينسكي أن "الوفد يعتبر المحادثات استمرارا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022".
وأشار ميدينسكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد المهام وحدد موقفه التفاوضي في إسطنبول عقب اجتماعه مع جميع قادة القوات المسلحة الروسية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض فلاديمير ميدينسكي يصل مع الوفد الروسي غلى مكان انعقاد المفاوضات في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
14:15 GMT
وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.
وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ورئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي: سننتظر الجانب الأوكراني غدا الجمعة من 10 صباحا
05:37 GMT
وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.
وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".
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