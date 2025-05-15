https://sarabic.ae/20250515/أردوغان-مستعدون-لاستقبال-بوتين-وزيلينسكي-لبدء-مفاوضات-تاريخية-1100591723.html

أردوغان: مستعدون لاستقبال بوتين وزيلينسكي لبدء مفاوضات تاريخية

أردوغان: مستعدون لاستقبال بوتين وزيلينسكي لبدء مفاوضات تاريخية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الظروف الحالية تفرض ضرورة حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا عبر مفاوضات مباشرة، مع تأكيده على أهمية التوافق حول قواسم مشتركة... 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T20:27+0000

2025-05-15T20:27+0000

2025-05-15T20:27+0000

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جاء ذلك خلال لقاء جمع أردوغان بزيلينسكي في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، حيث بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى ملفات ثنائية وإقليمية، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأشار الرئيس التركي إلى أن "فرصة تاريخية باتت متاحة لبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا"، معربا عن دعمه الكامل للحوار على المستويين الفني والقيادي.وأنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لقاءه مع زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات.واستمر الاجتماع الثنائي وغداء العمل بين الوفود، والذي عقد خلف أبواب مغلقة في المجمع الرئاسي التركي، ساعتين و45 دقيقة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي: "نحن مستعدون للتسويات المحتملة"، مؤكدا أن الوفد الروسي يحافظ على أجواء العمل قبل محادثات إسطنبول.وأكد ميدينسكي أن "الوفد يعتبر المحادثات استمرارا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022".وأشار ميدينسكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد المهام وحدد موقفه التفاوضي في إسطنبول عقب اجتماعه مع جميع قادة القوات المسلحة الروسية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم