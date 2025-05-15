https://sarabic.ae/20250515/انتهاء-محادثات-أردوغان-وزيلينسكي-في-أنقرة-بعد-نحو-3-ساعات-1100573234.html
انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعات
انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعات
سبوتنيك عربي
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لقاءه مع زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T13:48+0000
2025-05-15T13:48+0000
2025-05-15T13:48+0000
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واستمر الاجتماع الثنائي وغداء العمل بين الوفود، والذي عقد خلف أبواب مغلقة في المجمع الرئاسي التركي، ساعتين و45 دقيقة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية. وحضر الاجتماع المغلق أيضا وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، إبراهيم قالن، وعاكف كاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن. ووصل زيلينسكي إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل محادثات السلام الروسية الأوكرانية المتوقعة. وهبطت الطائرة التي تقل زيلينسكي في مطار إيسنبوغا في أنقرة الساعة 12:14 ظهرا (09:14 بتوقيت غرينتش)، وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبياه، ومسؤولون أتوا إلى تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا. وفي وقت سابق على منصة "إكس"، صرح مدير الاتصالات في تركيا، فخر الدين ألطون، بأنه من المتوقع أن يناقش أردوغان وزيلينسكي آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الجارية، فضلا عن تناول الوضع من جميع الجوانب. وأضاف أنه من المتوقع أن يؤكد أردوغان خلال الزيارة على دعوة تركيا لوقف إطلاق النار الفوري وبدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250515/الكرملين-بوتين-لن-يحضر-بالتأكيد-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-في-تركيا-1100558377.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعات
أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لقاءه مع زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات.
واستمر الاجتماع الثنائي وغداء العمل بين الوفود، والذي عقد خلف أبواب مغلقة في المجمع الرئاسي التركي، ساعتين و45 دقيقة، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وحضر الاجتماع المغلق أيضا وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، إبراهيم قالن، وعاكف كاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس لشؤون السياسة الخارجية والأمن.
ووصل زيلينسكي إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل محادثات السلام الروسية الأوكرانية المتوقعة.
وهبطت الطائرة التي تقل زيلينسكي في مطار إيسنبوغا في أنقرة الساعة 12:14 ظهرا (09:14 بتوقيت غرينتش)، وكان في استقباله في المطار وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبياه، ومسؤولون أتوا إلى تركيا لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا.
وفي وقت سابق على منصة "إكس"، صرح مدير الاتصالات في تركيا، فخر الدين ألطون، بأنه من المتوقع أن يناقش أردوغان وزيلينسكي آخر تطورات الأزمة الأوكرانية الجارية، فضلا عن تناول الوضع من جميع الجوانب.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤكد أردوغان خلال الزيارة على دعوة تركيا لوقف إطلاق النار الفوري وبدء مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.