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ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي في إسطنبول هي إرساء سلام دائم والقضاء على أسباب الصراع

ميدينسكي: مهمة الوفد الروسي في إسطنبول هي إرساء سلام دائم والقضاء على أسباب الصراع

سبوتنيك عربي

ذكر رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا فلاديمير ميدينسكي، اليوم الخميس، أن "مهمتنا في إسطنبول هي إرساء السلام الدائم والقضاء على أسباب الصراع". 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T14:40+0000

2025-05-15T14:40+0000

2025-05-15T15:31+0000

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وصرح رئيس الوفد الروسي إلى محادثات إسطنبول، فلاديمير ميدينسكي، اليوم الخميس، أن الجانب الروسي مستعد لمناقشة الحلول التوافقية المحتملة في المحادثات بشأن أوكرانيا.وأشار ميدينسكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد المهام وحدد موقفه التفاوضي في إسطنبول عقب اجتماعه مع جميع قادة القوات المسلحة الروسية".ووفقا لميدينسكي، فإن "النقاش بين بوتين والمفاوضين قبل مغادرتهم إلى إسطنبول كان تفصيليا".وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدين الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي جب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.وبنتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس/آذار 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديوأهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضات

https://sarabic.ae/20250515/وصول-الوفد-الروسي-إلى-موقع-المفاوضات-مع-الوفد-الأوكراني-في-اسطنبول-فيديو-1100575045.html

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