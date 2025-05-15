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وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
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تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T14:15+0000
2025-05-15T14:53+0000
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وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي: "نحن مستعدون للتسويات المحتملة"، مؤكدا أن الوفد الروسي يحافظ على أجواء العمل قبل محادثات إسطنبول.وأكد ميدينسكي على أن "الوفد يعتبر المحادثات استمرارا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022".وأشار ميدينسكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد المهام وحدد موقفه التفاوضي في إسطنبول عقب اجتماعه مع جميع قادة القوات المسلحة الروسية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, رجب طيب أردوغان

وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو

14:15 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 14:53 GMT 15.05.2025)
© Sputnikمساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض فلاديمير ميدينسكي يصل مع الوفد الروسي غلى مكان انعقاد المفاوضات في اسطنبول
مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض فلاديمير ميدينسكي يصل مع الوفد الروسي غلى مكان انعقاد المفاوضات في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© Sputnik
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تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة، اليوم الخميس، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي: "نحن مستعدون للتسويات المحتملة"، مؤكدا أن الوفد الروسي يحافظ على أجواء العمل قبل محادثات إسطنبول.
وأكد ميدينسكي على أن "الوفد يعتبر المحادثات استمرارا لعملية السلام التي توقفت في عام 2022".
وأشار ميدينسكي إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حدد المهام وحدد موقفه التفاوضي في إسطنبول عقب اجتماعه مع جميع قادة القوات المسلحة الروسية".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
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