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ترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا
ترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا
سبوتنيك عربي
أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T12:55+0000
2025-05-15T13:13+0000
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وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".وعندما سئل ترامب عن الوفد الروسي في محادثات تركيا، قال: "لست محبطًا من أي شيء. لم أتحقق حتى. لماذا أهتم؟ لقد جمعنا للتو 4 تريليونات دولار، وأنت تسأل عن الوفد".وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبةترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250515/ترامب-مستعد-للسفر-إلى-إسطنبول-للمشاركة-في-محادثات-أوكرانيا-إذا-لزم-الأمر-1100556051.html
https://sarabic.ae/20250515/الكرملين-بوتين-لن-يحضر-بالتأكيد-المحادثات-الأوكرانية-الروسية-في-تركيا-1100558377.html
https://sarabic.ae/20250515/الوفد-الروسي--يصل-إلى-إسطنبول-لإجراء-محادثات-مع-ممثلي-نظام-كييف-1100551833.html
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ترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا

12:55 GMT 15.05.2025 (تم التحديث: 13:13 GMT 15.05.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي.
وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".
وعندما سئل ترامب عن الوفد الروسي في محادثات تركيا، قال: "لست محبطًا من أي شيء. لم أتحقق حتى. لماذا أهتم؟ لقد جمعنا للتو 4 تريليونات دولار، وأنت تسأل عن الوفد".

وأضاف الرئيس ترامب أن الصراع الأوكراني يجب أن يحل في أقرب وقت ممكن. واختتم ترامب، قائلا: "الكثير من الناس يموتون".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
ترامب: مستعد للسفر إلى إسطنبول للمشاركة في محادثات أوكرانيا إذا لزم الأمر
08:06 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.
وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة الأعمال في الدوحة: "إذا حدث شيء ما، فسوف أذهب يوم الجمعة، إذا كان ذلك مناسبا".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
الكرملين: بوتين لن يحضر المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا
09:07 GMT
ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية، المرتقبة اليوم، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين، التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.

صورة لوصول الوفد الروسي إلى العاصمة إسطنبول لإجراء مفاوضات مع الوفد الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
أهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... رئيس الوفد الروسي سيدلي بتصريح بعد قليل
05:37 GMT
وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبة
ترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا
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