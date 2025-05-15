https://sarabic.ae/20250515/ترامب-لا-يمكن-حل-الصراع-الأوكراني-دون-أن-اجتمع-مع-بوتين-شخصيا----1100569242.html

ترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا

ترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا

سبوتنيك عربي

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

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وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "لن يحدث شيء حتى نلتقي أنا وبوتين. من الواضح أنه كان سيذهب (إلى تركيا)، فقد ظن أنني سأكون هناك. لكن إذا لم أكن هناك، فلن يذهب".وعندما سئل ترامب عن الوفد الروسي في محادثات تركيا، قال: "لست محبطًا من أي شيء. لم أتحقق حتى. لماذا أهتم؟ لقد جمعنا للتو 4 تريليونات دولار، وأنت تسأل عن الوفد".وفي وقت سابق من اليوم، صرح ترامب بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، يوم الجمعة، إذا لزم الأمر.ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف وذلك للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك".وأعلن ديوان الرئاسة التركية أن جدول أعمال الرئيس رجب طيب أردوغان، لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي روسيا وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.مسؤول أمريكي: ترامب لن يتوجه إلى تركيا للمشاركة بمحادثات روسية أوكرانية مرتقبةترامب يتوقع "أخبارا جيدة" خلال الأيام المقبلة بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا

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