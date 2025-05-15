https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-الروسية-تنتقد-زيلينسكي-بسبب-تأخيره-لعملية-التفاوض-1100582289.html
الخارجية الروسية تنتقد زيلينسكي بسبب تأخيره لعملية التفاوض
الخارجية الروسية تنتقد زيلينسكي بسبب تأخيره لعملية التفاوض
سبوتنيك عربي
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجميع ينتظرون متى سيسمح فلاديمير زيلينسكي لمفاوضيه بالبدء في المفاوضات. 15.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-15T17:17+0000
2025-05-15T17:17+0000
2025-05-15T17:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت زاخاروفا على قناتها الرسمية في "تلغرام": "قريبًا، ستمضي 24 ساعة على وصول الوفد الروسي إلى إسطنبول. ننتظر أن يُنهي المهرج كلامه، وأن يُطلق سراحه المهلوسون، وأن يسمح لمن حظرهم لمدة ثلاث سنوات ببدء المفاوضات".وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".
https://sarabic.ae/20250515/بث-مباشر-مؤتمر-صحفي-لرئيس-الوفد-الروسي-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-فيديو--1100574366.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تنتقد زيلينسكي بسبب تأخيره لعملية التفاوض
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الجميع ينتظرون متى سيسمح فلاديمير زيلينسكي لمفاوضيه بالبدء في المفاوضات.
وأضافت زاخاروفا على قناتها الرسمية في "تلغرام": "قريبًا، ستمضي 24 ساعة على وصول الوفد الروسي إلى إسطنبول. ننتظر أن يُنهي المهرج كلامه، وأن يُطلق سراحه المهلوسون، وأن يسمح لمن حظرهم لمدة ثلاث سنوات ببدء المفاوضات".
وكما أشارت زاخاروفا، فقد صرح زيلينسكي سابقا بأنه يأمل في عقد اجتماع بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، وأن "الوقت المناسب سيحين أخيرا".
وفي مارس/آذار 2022، وبوساطة تركية، اجتمع الوفدان الروسي والأوكراني في أنطاليا ثم في إسطنبول، حيث ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة افتتاحية في اليوم الأول من المفاوضات في المكتب الرئاسي بقصر دولما بهجة.
وفي أعقاب انتهاء المفاوضات، التي اعتبرها الجانبان بناءة، تم إعداد وثيقة تتضمن مطالب الجانب الأوكراني لتقديمها إلى الرئيس بوتين. وتم وضع الأساس لعقد اجتماع على مستوى زعماء البلدين للتوصل إلى اتفاق نهائي.
ونتيجة المفاوضات في إسطنبول، سلم الجانب الأوكراني إلى الجانب الروسي قائمة من النقاط التي كان من المقرر إدراجها في النص المستقبلي للاتفاق. وفي أعقاب المفاوضات، قررت وزارة الدفاع الروسية استدعاء وحدات الجيش المتواجدة في منطقتي كييف وتشرنيغوف من أجل تعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة عملية التفاوض، وضمان الظروف اللازمة لإبرام وتوقيع الاتفاق النهائي.
وبحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون روس في وقت لاحق، فإن أوكرانيا، بموجب شروط الاتفاق الأولي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى في إسطنبول، كان من المقرر إعلانها دولة محايدة خالية من الأسلحة النووية بموجب الضمانات القانونية الدولية.
وبعد يومين من المفاوضات، غادرت الأطراف إسطنبول، واتفقت على مواصلة المفاوضات في المستقبل. ومع ذلك، وصل رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون إلى كييف في ذلك الوقت وأقنع إدارة زيلينسكي بعدم التوقيع على الاتفاقية مع روسيا ومواصلة العمل العسكري، وأكد ديفيد أراخميا، رئيس الوفد الأوكراني في محادثات مارس 2022، ذلك في تصريح له قال فيه: "عندما عدنا من إسطنبول، وصل بوريس جونسون وقال إننا لن نوقع على أي شيء وسنواصل القتال".