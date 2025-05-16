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إعلام: الذعر يسود مكتب زيلينسكي بسبب مفاوضات إسطنبول
إعلام: الذعر يسود مكتب زيلينسكي بسبب مفاوضات إسطنبول
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلا غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر أوكراني أن حالة من الذعر تسود مكتب فلاديمير زيلينسكي، بسبب المفاوضات مع روسيا في إسطنبول. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T05:08+0000
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وقال مستشار في إدارة زيلينسكي رفض الكشف عن هويته لصحيفة ألمانية: "الذعر يتزايد لأن لا أحد يعرف ما يحدث".ووفقا لما كتبته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإن زيلينسكي غير سعيد أيضًا بحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس الإدارة السابقة، لا يشارك موقف أوكرانيا، ويضطر زيلينسكي نفسه إلى التكيف باستمرار مع رئيس الولايات المتحدة.ومن المتوقع أن تجري في إسطنبول أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تقام في نفس المكان الذي أقيمت فيه، في عام 2022، أي في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في قصر دولما بهجة في وسط إسطنبول.ولم تتم الاتصالات بين الوفود التي كان من المقرر أن تجرى، يوم أمس الخميس، ومن المتوقع أن تقام اليوم الجمعة.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح، الأسبوع الماضي، أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. وأكد أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار تلتزم به كييف.انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعاتترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, زيلينسكي, فلاديمير زيلينسكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: الذعر يسود مكتب زيلينسكي بسبب مفاوضات إسطنبول

05:08 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ذكرت وسائل إعلا غربية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر أوكراني أن حالة من الذعر تسود مكتب فلاديمير زيلينسكي، بسبب المفاوضات مع روسيا في إسطنبول.
وقال مستشار في إدارة زيلينسكي رفض الكشف عن هويته لصحيفة ألمانية: "الذعر يتزايد لأن لا أحد يعرف ما يحدث".
ووفقا لما كتبته صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، فإن زيلينسكي غير سعيد أيضًا بحقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عكس الإدارة السابقة، لا يشارك موقف أوكرانيا، ويضطر زيلينسكي نفسه إلى التكيف باستمرار مع رئيس الولايات المتحدة.
وأضافت صحيفة "دير شبيغل": "في كييف، يخشون من أن كل ما تم الدفاع عنه خلال ثلاث سنوات من الحرب يمكن أن يضيع في لحظة واحدة".
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01:42 GMT
ومن المتوقع أن تجري في إسطنبول أول مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات. ومن المتوقع أن تقام في نفس المكان الذي أقيمت فيه، في عام 2022، أي في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في قصر دولما بهجة في وسط إسطنبول.
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ولم تتم الاتصالات بين الوفود التي كان من المقرر أن تجرى، يوم أمس الخميس، ومن المتوقع أن تقام اليوم الجمعة.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اقترح، الأسبوع الماضي، أن تستأنف أوكرانيا المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. وأكد أنه لا يستبعد التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار تلتزم به كييف.
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