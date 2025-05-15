https://sarabic.ae/20250515/الخارجية-التركية-نعلق-آمالا-على-عملية-التفاوض-بين-روسيا-وأوكرانيا--1100567759.html

الخارجية التركية: نعلق آمالا على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

الخارجية التركية: نعلق آمالا على عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن جزءا من الوفد الأمريكي موجود حاليا في إسطنبول، حيث من المقرر إجراء مفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني. 15.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-15T12:16+0000

2025-05-15T12:16+0000

2025-05-15T12:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال فيدان عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنطاليا: "كما تعلمون، يستقبل رئيسنا حاليا السيد (فلاديمير زيلينسكي) في أنقرة. وصل الوفد الروسي إلى إسطنبول. وجزء من الوفد الأمريكي موجود في إسطنبول. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو موجود معنا هنا في أنطاليا. وجميع وزراء الخارجية الأوروبيين موجودون هنا. هناك مناقشات عديدة حول هذا الموضوع (التسوية الأوكرانية) الآن".وذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن أطراف النزاع في أوكرانيا تسعى حاليا إلى تنسيق مواقفها، وتسعى جاهدة لعدم الرضوخ لها، ولكن هناك نوايا ضرورية للمفاوضات.وقال فيدان في مقابلة مصورة قدّمها مكتبه الصحفي للصحفيين: "تسعى الأطراف حاليا إلى تنسيق مواقفها. ومن ناحية أخرى، تسعى إلى عدم فقدانها في الدبلوماسية العامة، وفي الاتصالات الاستراتيجية والسياسية. نحن نتفهم ذلك. الجميع يريد الحفاظ على قاعدته. من المهم بالنسبة لنا ضمان وقف إطلاق النار، وإجراء عملية تفاوض منهجية. هذا جانب مهم لمنطقتنا". وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة.وصرح بيسكوف للصحفيين، أنه من السابق لأوانه القول إلى أي مستوى ستستمر المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وقال بيسكوف: "من السابق لأوانه تحديد نوع المشاركة المطلوبة، وعلى أي مستوى، لأننا لا نعرف ما إذا كان المفاوضون الأوكرانيون سيحضرون أم لا، وكيف ستسير المفاوضات. الوفد الروسي جاهز، وهو ينتظر في إسطنبول".وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال حول تشكيل الوفد الأوكراني طوال مدة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول: "لا. لا توجد تفاصيل محددة حتى الآن. الجميع كان يعلم مسبقًا أن الوفد الروسي سيصل إلى إسطنبول اليوم 15 أيار/مايو، مستعدا لبدء مفاوضات مباشرة".ووصل الوفد الروسي، اليوم الخميس، إلى إسطنبول، لإجراء محادثات مع وفد كييف، وفقا لما ذكره مصدر لوكالة "سبوتنيك"، وبحسب الكرملين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يذهب إلى تركيا خلال انعقاد المفاوضات.ومن المقرر أن تنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية المرتقبة اليوم، في مكتب الرئاسة التركية في مدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل جهد ممكن لكي تكون المفاوضات في إسطنبول مثمرة

https://sarabic.ae/20250515/روسيا-مستعدة-لبذل-كل-جهد-ممكن-لكي-تكون-المفاوضات-في-إسطنبول-مثمرة-1100566236.html

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