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ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: يمكننا التوصل إلى قرار في غضون أسبوعين أو ثلاثة
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روبيو يلتقي مع وزيري خارجية أوكرانيا وتركيا ورئيس مكتب زيلينسكي في إسطنبول
روبيو يلتقي مع وزيري خارجية أوكرانيا وتركيا ورئيس مكتب زيلينسكي في إسطنبول
سبوتنيك عربي
توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، فور وصوله إلى إسطنبول إلى اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T08:05+0000
2025-05-16T08:05+0000
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ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فور وصوله إلى إسطنبول إلى اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، وسيكون رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك حاضرا أيضا في الاجتماع.ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع كبار المسؤولين الأتراك والأوكرانيين، اليوم الجمعة، قبل أول محادثات روسية أوكرانية مباشرة منذ ثلاث سنوات. وتوجه روبيو على الفور إلى مكتب الإدارة الرئاسية التركية (دولما بهجة)، للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصدر.وبحسب المصدر، فإن يرماك سيشارك في الاجتماع أيضاً. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سيبيا ويرماك ليسا من بين أعضاء الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، إنه ليس من المستبعد إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن إمكانية عقد اجتماع رباعي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية في إسطنبول، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووفد أمريكي برئاسة ماركو روبيو، ووفد روسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، ووفد أوكراني برئاسة رستم عمروف، سيصلون إلى إسطنبول، اليوم الجمعة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.أهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضاتوصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
https://sarabic.ae/20250516/الخارجية-التركية-تكشف-عن-جدول-المفاوضات-في-إسطنبول-1100596711.html
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https://sarabic.ae/20250516/روبيو-لقاء-ترامب-وبوتين-الفرصة-الوحيدة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1100594651.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ماركو روبيو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

روبيو يلتقي مع وزيري خارجية أوكرانيا وتركيا ورئيس مكتب زيلينسكي في إسطنبول

08:05 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hocksteinوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
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توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، فور وصوله إلى إسطنبول إلى اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فور وصوله إلى إسطنبول إلى اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، وسيكون رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك حاضرا أيضا في الاجتماع.
ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع كبار المسؤولين الأتراك والأوكرانيين، اليوم الجمعة، قبل أول محادثات روسية أوكرانية مباشرة منذ ثلاث سنوات. وتوجه روبيو على الفور إلى مكتب الإدارة الرئاسية التركية (دولما بهجة)، للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصدر.
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
06:38 GMT
وبحسب المصدر، فإن يرماك سيشارك في الاجتماع أيضاً. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سيبيا ويرماك ليسا من بين أعضاء الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا.
ومن المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وفود من روسيا وأوكرانيا وتركيا في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة في إسطنبول، وسيسبقه اجتماع بين وفود من تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، حسبما قال مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، إنه ليس من المستبعد إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الجمعة.
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
إعلام: الذعر يسود مكتب زيلينسكي بسبب مفاوضات إسطنبول
05:08 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن إمكانية عقد اجتماع رباعي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية في إسطنبول، اليوم الجمعة.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووفد أمريكي برئاسة ماركو روبيو، ووفد روسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، ووفد أوكراني برئاسة رستم عمروف، سيصلون إلى إسطنبول، اليوم الجمعة.
قمة مجموعة العشرين - لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في مدينة أوساكا اليابانية، اليابان 28 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
روبيو: لقاء ترامب وبوتين "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية
01:42 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
أهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضات
وصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو
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- سبوتنيك عربيأهم مستجدات المفاوضات الروسية الأوكرانية.. بدء محادثات ثلاثية بين تركيا وأمريكا وأوكرانيا05:54 GMT
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