https://sarabic.ae/20250516/روبيو-يلتقي-مع-وزيري-خارجية-أوكرانيا-وتركيا-ورئيس-مكتب-زيلينسكي-في-إسطنبول--1100598725.html

روبيو يلتقي مع وزيري خارجية أوكرانيا وتركيا ورئيس مكتب زيلينسكي في إسطنبول

روبيو يلتقي مع وزيري خارجية أوكرانيا وتركيا ورئيس مكتب زيلينسكي في إسطنبول

سبوتنيك عربي

توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، فور وصوله إلى إسطنبول إلى اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T08:05+0000

2025-05-16T08:05+0000

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ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فور وصوله إلى إسطنبول إلى اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، وسيكون رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك حاضرا أيضا في الاجتماع.ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع كبار المسؤولين الأتراك والأوكرانيين، اليوم الجمعة، قبل أول محادثات روسية أوكرانية مباشرة منذ ثلاث سنوات. وتوجه روبيو على الفور إلى مكتب الإدارة الرئاسية التركية (دولما بهجة)، للقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الأوكراني أندريه سيبيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الغربية نقلا عن مصدر.وبحسب المصدر، فإن يرماك سيشارك في الاجتماع أيضاً. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن سيبيا ويرماك ليسا من بين أعضاء الوفد الأوكراني في المفاوضات مع روسيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشيلي، إنه ليس من المستبعد إجراء مفاوضات مباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن إمكانية عقد اجتماع رباعي بين وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والوفود الروسية والأوكرانية والأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية في إسطنبول، اليوم الجمعة.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية التركية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووفد أمريكي برئاسة ماركو روبيو، ووفد روسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي، ووفد أوكراني برئاسة رستم عمروف، سيصلون إلى إسطنبول، اليوم الجمعة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.أهم تطورات المفاوضات الروسية الأوكرانية... الوفد الروسي يصل إلى مكان انعقاد المفاوضاتوصول الوفد الروسي إلى مكان المفاوضات مع الوفد الأوكراني في إسطنبول... فيديو

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https://sarabic.ae/20250516/إعلام-الذعر-يسود-مكتب-زيلينسكي-بسبب-مفاوضات-إسطنبول-1100595421.html

https://sarabic.ae/20250516/روبيو-لقاء-ترامب-وبوتين-الفرصة-الوحيدة-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1100594651.html

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