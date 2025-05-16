https://sarabic.ae/20250516/الخارجية-التركية-تكشف-عن-جدول-المفاوضات-في-إسطنبول-1100596711.html

الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول

الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول

سبوتنيك عربي

كشف مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن جدول المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني المقرر عقدها اليوم في إسطنبول. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T06:38+0000

2025-05-16T06:38+0000

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وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا في الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.وقال المصدر إن "الاجتماع الثلاثي بصيغة تركيا وروسيا وأوكرانيا سيبدأ، في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في دولما بهجة".وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي يتوقع وصول الجانب الأوكراني إلى إسطنبول لإجراء المفاوضات اعتبارا، من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.لكن الاجتماع لم يبدأ، على الرغم من تواجد الممثلين الروس في إسطنبول منذ يوم أمس، ووصل فلاديمير زيلينسكي، إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يوافق في النهاية على تشكيل الوفد الأوكراني إلا في المساء.وتأجلت المحادثات إلى يوم الجمعة، وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي موسكو سينتظرون المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول.ويضم الوفد الروسي أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعاتترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا

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