https://sarabic.ae/20250516/الخارجية-التركية-تكشف-عن-جدول-المفاوضات-في-إسطنبول-1100596711.html
الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن جدول المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني المقرر عقدها اليوم في إسطنبول. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T06:38+0000
2025-05-16T06:38+0000
2025-05-16T06:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100577895_0:35:3110:1784_1920x0_80_0_0_f3ad239abb8063acf138711d036e6152.jpg
وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا في الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.وقال المصدر إن "الاجتماع الثلاثي بصيغة تركيا وروسيا وأوكرانيا سيبدأ، في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في دولما بهجة".وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي يتوقع وصول الجانب الأوكراني إلى إسطنبول لإجراء المفاوضات اعتبارا، من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.لكن الاجتماع لم يبدأ، على الرغم من تواجد الممثلين الروس في إسطنبول منذ يوم أمس، ووصل فلاديمير زيلينسكي، إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يوافق في النهاية على تشكيل الوفد الأوكراني إلا في المساء.وتأجلت المحادثات إلى يوم الجمعة، وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي موسكو سينتظرون المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول.ويضم الوفد الروسي أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعاتترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا
https://sarabic.ae/20250516/روسيا-مفاوضات-إسطنبول-قد-تثمر-عن-وثيقة-موحدة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100595721.html
https://sarabic.ae/20250516/إعلام-الذعر-يسود-مكتب-زيلينسكي-بسبب-مفاوضات-إسطنبول-1100595421.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0f/1100577895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_63fef0b1cbbab3d560a2a904c1355446.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
كشف مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن جدول المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني المقرر عقدها اليوم في إسطنبول.
وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا في الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.
وقال المصدر إن "الاجتماع الثلاثي بصيغة تركيا وروسيا وأوكرانيا سيبدأ، في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في دولما بهجة".
وأضاف المصدر أن اجتماعا لوفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، سيعقد قبل الاجتماع بالوفد الروسي، في الساعة 10.45 بتوقيت موسكو في إسطنبول.
وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي يتوقع وصول الجانب الأوكراني إلى إسطنبول لإجراء المفاوضات اعتبارا، من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.
وكان من المقرر أن تجري يوم أمس، أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات في إسطنبول. والتي تم اقتراحها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن الاجتماع لم يبدأ، على الرغم من تواجد الممثلين الروس في إسطنبول منذ يوم أمس، ووصل فلاديمير زيلينسكي،
إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يوافق في النهاية على تشكيل الوفد الأوكراني إلا في المساء.
وتأجلت المحادثات إلى يوم الجمعة، وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي،
إن ممثلي موسكو سينتظرون المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول.
ويضم الوفد الروسي
أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.