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الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول
سبوتنيك عربي
كشف مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن جدول المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني المقرر عقدها اليوم في إسطنبول. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T06:38+0000
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وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا في الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.وقال المصدر إن "الاجتماع الثلاثي بصيغة تركيا وروسيا وأوكرانيا سيبدأ، في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في دولما بهجة".وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي يتوقع وصول الجانب الأوكراني إلى إسطنبول لإجراء المفاوضات اعتبارا، من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.لكن الاجتماع لم يبدأ، على الرغم من تواجد الممثلين الروس في إسطنبول منذ يوم أمس، ووصل فلاديمير زيلينسكي، إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يوافق في النهاية على تشكيل الوفد الأوكراني إلا في المساء.وتأجلت المحادثات إلى يوم الجمعة، وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي موسكو سينتظرون المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول.ويضم الوفد الروسي أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعاتترامب: لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن أجتمع مع بوتين شخصيا
https://sarabic.ae/20250516/روسيا-مفاوضات-إسطنبول-قد-تثمر-عن-وثيقة-موحدة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1100595721.html
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الخارجية التركية تكشف عن جدول المفاوضات في إسطنبول

06:38 GMT 16.05.2025
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورمساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول.
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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كشف مصدر في وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، عن جدول المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني المقرر عقدها اليوم في إسطنبول.
وحسبما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، فإنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا وتركيا في الساعة 12:30 ظهرا في إسطنبول.
وقال المصدر إن "الاجتماع الثلاثي بصيغة تركيا وروسيا وأوكرانيا سيبدأ، في الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، في مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في دولما بهجة".
وأضاف المصدر أن اجتماعا لوفود تركيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، سيعقد قبل الاجتماع بالوفد الروسي، في الساعة 10.45 بتوقيت موسكو في إسطنبول.
مكتب العمل التابع للإدارة الرئاسية التركية في قصر دولما بهجة في وسط إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
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وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الوفد الروسي يتوقع وصول الجانب الأوكراني إلى إسطنبول لإجراء المفاوضات اعتبارا، من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو.

وكان من المقرر أن تجري يوم أمس، أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات في إسطنبول. والتي تم اقتراحها من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لكن الاجتماع لم يبدأ، على الرغم من تواجد الممثلين الروس في إسطنبول منذ يوم أمس، ووصل فلاديمير زيلينسكي، إلى أنقرة لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم يوافق في النهاية على تشكيل الوفد الأوكراني إلا في المساء.
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05:08 GMT
وتأجلت المحادثات إلى يوم الجمعة، وقال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن ممثلي موسكو سينتظرون المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول.
ويضم الوفد الروسي أيضًا نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة إيغور كوستيوكوف، ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.
انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة بعد نحو 3 ساعات
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