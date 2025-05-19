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الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب الساعة الخامسة مساء
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب الساعة الخامسة مساء
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه سيتم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:10+0000
2025-05-19T10:07+0000
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دونالد ترامب
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وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "في الساعة الخامسة ستكون هناك محادثة هاتفية مع ترامب. وقد أعلن ترامب ذلك أول أمس. وبطبيعة الحال، تكتسب هذه المحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى المفاوضات التي جرت في إسطنبول".وأشار إلى أن الكرملين سيقدم تقريرا عن نتائج المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف بيسكوف أن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتمد على الاتفاقات الشخصية بين رئيسي الدولتين.وأشار بيسكوف إلى أنه من الممكن الاتفاق على زيارة محتملة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا على الفور إذا لزم الأمر.وأكد بيسكوف أن "روسيا تقدّر عاليًا جهود الوساطة الأمريكية في الشأن الأوكراني وتعرب عن امتنانها لواشنطن"، وتابع: "نحن نقدّرها للغاية، ممتنون للجانب الأمريكي، إذا ساعدتنا حقًا في تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية، فمن الطبيعي أن يكون هذا هو الأفضل".وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه، في 17 مايو/ أيار الجاري، يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضيالكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250518/ويتكوف-محادثة-ترامب-وبوتين-قد-تفتح-الطريق-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1100703776.html
https://sarabic.ae/20250517/روبيو-ترامب-يريد-لقاء-بوتين-في-أقرب-وقت-ممكن-ويجري-حاليا-بحث-مكان-وموعد-الاجتماع-1100681263.html
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-حول-إمكانية-اللقاء-مع-بوتين-علينا-أن-نلتقي-وسنلتقي-1100612576.html
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روسيا, العالم, ترامب, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, ترامب, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين

الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب الساعة الخامسة مساء

09:10 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 19.05.2025)
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه سيتم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "في الساعة الخامسة ستكون هناك محادثة هاتفية مع ترامب. وقد أعلن ترامب ذلك أول أمس. وبطبيعة الحال، تكتسب هذه المحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى المفاوضات التي جرت في إسطنبول".
وأشار إلى أن الكرملين سيقدم تقريرا عن نتائج المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد بيسكوف على أهمية المحادثة، وأردف: "بطبيعة الحال، المحادثة مهمة، مع الأخذ في الاعتبار المفاوضات التي جرت في إسطنبول".

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وأضاف بيسكوف أن اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتمد على الاتفاقات الشخصية بين رئيسي الدولتين.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول المدة المحتملة للقاء الشخصي بين بوتين وترامب: "سيعتمد الأمر إلى حد كبير على ما يقررانه. الرئيسان هما من يتخذان القرار. بالطبع، يجب الاتفاق على موعد اللقاء، ولكن بناءً على المواعيد التي يحددانها، سيتكيف الفريقان مع ذلك".

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وأشار بيسكوف إلى أنه من الممكن الاتفاق على زيارة محتملة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى روسيا على الفور إذا لزم الأمر.
وأكد بيسكوف أن "روسيا تقدّر عاليًا جهود الوساطة الأمريكية في الشأن الأوكراني وتعرب عن امتنانها لواشنطن"، وتابع: "نحن نقدّرها للغاية، ممتنون للجانب الأمريكي، إذا ساعدتنا حقًا في تحقيق أهدافنا بالوسائل السلمية، فمن الطبيعي أن يكون هذا هو الأفضل".
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16 مايو, 11:17 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إنه، في 17 مايو/ أيار الجاري، يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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