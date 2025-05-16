https://sarabic.ae/20250516/ترامب-حول-إمكانية-اللقاء-مع-بوتين-علينا-أن-نلتقي-وسنلتقي-1100612576.html

ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: علينا أن نلتقي وسنلتقي

ترامب حول إمكانية اللقاء مع بوتين: علينا أن نلتقي وسنلتقي

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه ينوي اللقاء بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T11:17+0000

2025-05-16T11:17+0000

2025-05-16T11:17+0000

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موسكو - سبوتنيك. وجاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه بالصحفيين على متن الطائرة التي أقلعت من الإمارات عائدا إلى بلاده بعد جولة خليجية ضمت ثلاث دول، هي السعودية وقطر والإمارات.وقال ترامب: "علينا أن نلتقي. سنلتقي به. أعتقد أننا سنحل هذه المسألة - أو ربما لا. لكن، على الأقل سنعرف. وإذا لم نحل (الوضع في أوكرانيا)، فسيكون الأمر مثيرًا للاهتمام للغاية".وكان دونالد ترامب قد صرح قبيل مغادرته أبو ظبي، أنه من الممكن التوصل إلى قرار بشأن اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قائلا: "سيتم بمجرد أن نتمكن من ترتيبه".وأضاف ترامب: "سنحل هذا الأمر... أستطيع أن أقول لكم إن العالم أصبح أكثر أمانًا الآن، وأعتقد أنه خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سنجعله أكثر أمانًا (بعد اللقاء مع بوتين)، وسنتعامل مع مواقف عدة".وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه لا يمكن حل الصراع الأوكراني دون أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل شخصي. وأضاف الرئيس ترامب أن الصراع الأوكراني يجب أن يحل في أقرب وقت ممكن، وأردف قائلا: "الكثير من الناس يموتون".وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه مستعد للانضمام إلى المحادثات في إسطنبول، بشأن الصراع في أوكرانيا، اليوم الجمعة، إذا لزم الأمر.وقال ترامب خلال اجتماع مع قادة الأعمال في الدوحة: "إذا حدث شيء ما، فسوف أذهب يوم الجمعة، إذا كان ذلك مناسبا".وبدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنه لا يوجد موعد محدد حتى الآن للقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدًا أنه "الفرصة الوحيدة" لتسوية الأزمة الأوكرانية. وأضاف روبيو: "الطريقة الوحيدة لتحقيق تقدم كبير في مفاوضات أوكرانيا هي أن يجلس الرئيس ترامب وجهًا لوجه مع الرئيس بوتين، ويقررا مرة واحدة وإلى الأبد ما إذا كان هناك طريق للسلام وإذا كان الأمر كذلك فما هو هذا الطريق".

https://sarabic.ae/20250515/ترامب-لا-يمكن-حل-الصراع-الأوكراني-دون-أن-اجتمع-مع-بوتين-شخصيا----1100569242.html

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