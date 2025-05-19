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إعلام: بدء المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-الجانب-الروسي-مستعد-للعمل-على-تسوية-الخلافات-حول-الأزمة-الأوكرانية-1100741309.html
الكرملين: روسيا مستعدة للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية
الكرملين: روسيا مستعدة للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي مستعد للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:39+0000
2025-05-19T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف: "هناك عملٌ شاقٌّ، وربما طويل الأمد، ينتظرنا في بعض المجالات. وترتبط تسوية (الصراع الأوكراني) بعددٍ كبيرٍ من التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى مناقشتها، والجانب الروسي مستعدٌّ لهذا العمل".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي اللقاء بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، في 17 مايو/ أيار الجاري، إنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضيالكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250519/فانس-أمريكا-تعتقد-أن-عملية-السلام-الأوكرانية-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1100740705.html
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الكرملين: روسيا مستعدة للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية

13:39 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 14:00 GMT 19.05.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي مستعد للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية.
وأضاف: "هناك عملٌ شاقٌّ، وربما طويل الأمد، ينتظرنا في بعض المجالات. وترتبط تسوية (الصراع الأوكراني) بعددٍ كبيرٍ من التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى مناقشتها، والجانب الروسي مستعدٌّ لهذا العمل".

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتم بالفعل الإعداد للقاء وجها لوجه بين بوتين وترامب: "لا، لا يتم الإعداد لذلك الآن".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي اللقاء بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
فانس: أمريكا تعتقد أن عملية السلام الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود
13:47 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، في 17 مايو/ أيار الجاري، إنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي
الكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
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