https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-الجانب-الروسي-مستعد-للعمل-على-تسوية-الخلافات-حول-الأزمة-الأوكرانية-1100741309.html
الكرملين: روسيا مستعدة للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية
الكرملين: روسيا مستعدة للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي مستعد للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:39+0000
2025-05-19T13:39+0000
2025-05-19T14:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف: "هناك عملٌ شاقٌّ، وربما طويل الأمد، ينتظرنا في بعض المجالات. وترتبط تسوية (الصراع الأوكراني) بعددٍ كبيرٍ من التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى مناقشتها، والجانب الروسي مستعدٌّ لهذا العمل".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي اللقاء بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، في 17 مايو/ أيار الجاري، إنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضيالكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
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روسيا
الكرملين: روسيا مستعدة للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية
13:39 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 14:00 GMT 19.05.2025)
أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الجانب الروسي مستعد للعمل على تسوية الخلافات حول الأزمة الأوكرانية.
وأضاف: "هناك عملٌ شاقٌّ، وربما طويل الأمد، ينتظرنا في بعض المجالات. وترتبط تسوية (الصراع الأوكراني) بعددٍ كبيرٍ من التفاصيل الدقيقة التي تحتاج إلى مناقشتها، والجانب الروسي مستعدٌّ لهذا العمل".
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يتم بالفعل الإعداد للقاء وجها لوجه بين بوتين وترامب: "لا، لا يتم الإعداد لذلك الآن".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ينوي اللقاء بنظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن،
ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، في 17 مايو/ أيار الجاري، إنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.