https://sarabic.ae/20250520/عضو-في-الشيوخ-المصري-بوتين-رجل-مواقف-سياسية-كبيرة-ولديه-رؤية-جادة-لإنهاء-الأزمة-مع-أوكرانيا-1100771823.html

عضو في "الشيوخ" المصري: بوتين رجل مواقف سياسية كبيرة ولديه رؤية جادة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا

عضو في "الشيوخ" المصري: بوتين رجل مواقف سياسية كبيرة ولديه رؤية جادة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح عضو مجلس الشيوخ المصري النائب أحمد سمير، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تولي الرئيس دونالد ترامب، تتخذ منحى جيدا للغاية. 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T10:46+0000

2025-05-20T10:46+0000

2025-05-20T10:46+0000

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وعلّق النائب المصري، على الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الاثنين، بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، موضحًا أنه "شمل العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها تسوية الوضع في أوكرانيا، ومفاوضات السلام الجارية لإنهاء الحرب هناك".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف عضو الشيوخ المصري أحمد سمير، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رجل مواقف سياسية كبيرة وله رؤية واضحة في إنهاء الحرب بشكل يفيد الدولة الروسية، بما يعود بالنفع على الشعبين الروسي والأوكراني، كما أنه يتخذ قراراته طبقًا لمصالح الدولة الروسية".ولفت إلى أن "الأزمة في أوكرانيا، انعكست بشكل كبير خلال السنوات الماضية على العالم أجمع، في حين أن تدخل واشنطن في الوقت الراهن وتواصلها مع الجانب الروسي، يبعث برسالة هامة تؤكد السعي للاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم، بما يفيد جميع دول العالم".وحول الموقف الأوروبي، الذي يبتعد نسبيًا عن الرؤية الروسية - الأمريكية لتسوية الأزمة، لفت سمير إلى أن "الجانب الأمريكي لديه القدرة للضغط من أجل إنهاء الأزمة، في حين أن الجانب الأوروبي، رغم تحفظاته، سيستفيد بشكل كبير من إنهاء الأزمة، وعودة الاستقرار للمنطقة، في ظل تأثر جميع دول الاتحاد اقتصاديًا بشكل كبير، بعد أن طالت هذه الانعكاسات دول العالم، ما يحفّز الجميع على دعم الاستقرار وإنهاء الأزمة، التي تحتاج لبعض الوقت للمرور بمراحلها التدريجية".وبشأن الانعكسات على التوترات في منطقة الشرق الأوسط، يرى سمير أن "التوتر في قطاع غزة يمثل ضغطًا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، في حين أن تسوية الأزمة في أوكرانيا يخفف من الضغوط الاقتصادية على مستوى العالم، ما ينسحب تدريجيا على المنطقة في ظل حال تكامل الجهود من أجل الاستقرار والسلام عالميا".وقال لافروف، في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "سارت بشكل جيد للغاية".

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