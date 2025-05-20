عضو في "الشيوخ" المصري: بوتين رجل مواقف سياسية كبيرة ولديه رؤية جادة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250520/عضو-في-الشيوخ-المصري-بوتين-رجل-مواقف-سياسية-كبيرة-ولديه-رؤية-جادة-لإنهاء-الأزمة-مع-أوكرانيا-1100771823.html
عضو في "الشيوخ" المصري: بوتين رجل مواقف سياسية كبيرة ولديه رؤية جادة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا
عضو في "الشيوخ" المصري: بوتين رجل مواقف سياسية كبيرة ولديه رؤية جادة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح عضو مجلس الشيوخ المصري النائب أحمد سمير، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تولي الرئيس دونالد ترامب، تتخذ منحى جيدا للغاية. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T10:46+0000
2025-05-20T10:46+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
أخبار الشرق الأوسط
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cc82065eae7dd1c051ec47b1e8889e75.jpg
وعلّق النائب المصري، على الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الاثنين، بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، موضحًا أنه "شمل العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها تسوية الوضع في أوكرانيا، ومفاوضات السلام الجارية لإنهاء الحرب هناك".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأضاف عضو الشيوخ المصري أحمد سمير، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رجل مواقف سياسية كبيرة وله رؤية واضحة في إنهاء الحرب بشكل يفيد الدولة الروسية، بما يعود بالنفع على الشعبين الروسي والأوكراني، كما أنه يتخذ قراراته طبقًا لمصالح الدولة الروسية".ولفت إلى أن "الأزمة في أوكرانيا، انعكست بشكل كبير خلال السنوات الماضية على العالم أجمع، في حين أن تدخل واشنطن في الوقت الراهن وتواصلها مع الجانب الروسي، يبعث برسالة هامة تؤكد السعي للاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم، بما يفيد جميع دول العالم".وحول الموقف الأوروبي، الذي يبتعد نسبيًا عن الرؤية الروسية - الأمريكية لتسوية الأزمة، لفت سمير إلى أن "الجانب الأمريكي لديه القدرة للضغط من أجل إنهاء الأزمة، في حين أن الجانب الأوروبي، رغم تحفظاته، سيستفيد بشكل كبير من إنهاء الأزمة، وعودة الاستقرار للمنطقة، في ظل تأثر جميع دول الاتحاد اقتصاديًا بشكل كبير، بعد أن طالت هذه الانعكاسات دول العالم، ما يحفّز الجميع على دعم الاستقرار وإنهاء الأزمة، التي تحتاج لبعض الوقت للمرور بمراحلها التدريجية".وبشأن الانعكسات على التوترات في منطقة الشرق الأوسط، يرى سمير أن "التوتر في قطاع غزة يمثل ضغطًا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، في حين أن تسوية الأزمة في أوكرانيا يخفف من الضغوط الاقتصادية على مستوى العالم، ما ينسحب تدريجيا على المنطقة في ظل حال تكامل الجهود من أجل الاستقرار والسلام عالميا".وقال لافروف، في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "سارت بشكل جيد للغاية".
https://sarabic.ae/20250519/بيسكوف-بوتين-وترامب-بحثا-استمرار-الاتصالات-المباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100756905.html
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يصف-بوتين-بـالرجل-اللطيف-1100758950.html
https://sarabic.ae/20250520/لافروف-بوتين-أكد-لترامب-التزامه-بالتوصل-إلى-حل-عادل-للصراع-في-أوكرانيا----1100764288.html
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1917baa164b5e4810693ba3b1b8d583.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار أوكرانيا, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, غزة, أخبار الشرق الأوسط, أخبار أوكرانيا, روسيا

عضو في "الشيوخ" المصري: بوتين رجل مواقف سياسية كبيرة ولديه رؤية جادة لإنهاء الأزمة مع أوكرانيا

10:46 GMT 20.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
صرح عضو مجلس الشيوخ المصري النائب أحمد سمير، بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بعد تولي الرئيس دونالد ترامب، تتخذ منحى جيدا للغاية.
وعلّق النائب المصري، على الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس الاثنين، بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، موضحًا أنه "شمل العديد من الموضوعات الهامة، وفي مقدمتها تسوية الوضع في أوكرانيا، ومفاوضات السلام الجارية لإنهاء الحرب هناك".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.
وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
الكرملين: بوتين وترامب بحثا استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا
أمس, 22:44 GMT
وأضاف عضو الشيوخ المصري أحمد سمير، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رجل مواقف سياسية كبيرة وله رؤية واضحة في إنهاء الحرب بشكل يفيد الدولة الروسية، بما يعود بالنفع على الشعبين الروسي والأوكراني، كما أنه يتخذ قراراته طبقًا لمصالح الدولة الروسية".

وشدد على أن روسيا جادة في إنهاء الحرب، وتسعى للاستقرار والسلام في المنطقة بشكل كبير.

ولفت إلى أن "الأزمة في أوكرانيا، انعكست بشكل كبير خلال السنوات الماضية على العالم أجمع، في حين أن تدخل واشنطن في الوقت الراهن وتواصلها مع الجانب الروسي، يبعث برسالة هامة تؤكد السعي للاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم، بما يفيد جميع دول العالم".
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
ترامب يصف بوتين بـ"الرجل اللطيف"
04:53 GMT
وحول الموقف الأوروبي، الذي يبتعد نسبيًا عن الرؤية الروسية - الأمريكية لتسوية الأزمة، لفت سمير إلى أن "الجانب الأمريكي لديه القدرة للضغط من أجل إنهاء الأزمة، في حين أن الجانب الأوروبي، رغم تحفظاته، سيستفيد بشكل كبير من إنهاء الأزمة، وعودة الاستقرار للمنطقة، في ظل تأثر جميع دول الاتحاد اقتصاديًا بشكل كبير، بعد أن طالت هذه الانعكاسات دول العالم، ما يحفّز الجميع على دعم الاستقرار وإنهاء الأزمة، التي تحتاج لبعض الوقت للمرور بمراحلها التدريجية".

ويرى عضو مجلس الشيوخ المصري أن "إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا يعود بالنفع على البلدين في المقام الأول ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك كل دول العالم".

وبشأن الانعكسات على التوترات في منطقة الشرق الأوسط، يرى سمير أن "التوتر في قطاع غزة يمثل ضغطًا على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، في حين أن تسوية الأزمة في أوكرانيا يخفف من الضغوط الاقتصادية على مستوى العالم، ما ينسحب تدريجيا على المنطقة في ظل حال تكامل الجهود من أجل الاستقرار والسلام عالميا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا
08:32 GMT

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.

وقال لافروف، في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".
ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
أمس, 16:46 GMT
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.

وقال بوتين: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة، على أن روسيا ستقترح، وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة، إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".

وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "سارت بشكل جيد للغاية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала