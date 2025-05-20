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لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا
لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T08:32+0000
2025-05-20T08:32+0000
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وقال لافروف في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية.وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا الصين تعلق على محادثة بوتين وترامب: ندعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250519/ترامب-محادثتي-مع-بوتين-كانت-جيدة-للغاية-1100750115.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لافروف: بوتين أكد لترامب التزامه بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا
08:32 GMT 20.05.2025 (تم التحديث: 09:01 GMT 20.05.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".
ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.
وسبق الاتصال بين الزعيمين في 19 مايو/ أيار الجاري، شهد عام 2025، اتصالين بين بوتين وترامب.
وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سارت بشكل جيد للغاية.
وأكد ترامب أن موسكو
وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.