https://sarabic.ae/20250520/مسؤولون-أوروبيون-محادثات-بوتين-وترامب-هي-انتصار-كبير-لروسيا--1100761071.html
مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
سبوتنيك عربي
اعتبر مسؤولون أوروبيون أن المحادثة الهاتفية التي جرت بالأمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة "انتصار كبير" لروسيا. 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T07:07+0000
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وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد عن دعم نظام كييف، وأن العبء كله في هذه المسألة يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي وحده.وعبّر دبلوماسي أوروبي كبير عن اعتقاده بأن ترامب، في أعقاب المحادثات التي جرت بالأمس بشأن مسألة أوكرانيا، يعتزم "الابتعاد" عن دعم كييف.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب، لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "رجل لطيف"، عقب محادثة هاتفية أجراها الرئيسان، يوم أمس الاثنين، تناولت مسألة حل الصراع في أوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250520/برلماني-روسي-موسكو-وواشنطن-تبحثان-في-تحقيق-السلام-وأوكرانيا-وأوروبا-تركزان-على-استمرار-الحرب-1100760047.html
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يصف-بوتين-بـالرجل-اللطيف-1100758950.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
مسؤولون أوروبيون: محادثات بوتين وترامب هي انتصار كبير لروسيا
اعتبر مسؤولون أوروبيون أن المحادثة الهاتفية التي جرت بالأمس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمثابة "انتصار كبير" لروسيا.
وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تبتعد عن دعم نظام كييف، وأن العبء كله في هذه المسألة يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي وحده.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن دبلوماسيين ومسؤولين أوروبيين لم تكشف هويتهم، فإن "المسؤولين الأوروبيين قالوا إن المكالمة الهاتفية، التي جرت أمس، تمثل انتصارًا كبيرًا للزعيم الروسي".
وعبّر دبلوماسي أوروبي كبير عن اعتقاده بأن ترامب، في أعقاب المحادثات التي جرت بالأمس بشأن مسألة أوكرانيا، يعتزم "الابتعاد" عن دعم كييف.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن "دعم وتمويل أوكرانيا و(الضغط) على روسيا، كل هذا يقع علينا الآن"، على حد تعبيره.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة
للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.
وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب، لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "رجل لطيف"
، عقب محادثة هاتفية أجراها الرئيسان، يوم أمس الاثنين، تناولت مسألة حل الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب، خلال حفل عشاء لمجلس أمناء مركز "جون كينيدي للفنون المسرحية": "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يُدعى بوتين. أجرينا في الواقع محادثة جيدة، وأحرزنا تقدمًا".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.
وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية
، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.