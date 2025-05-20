https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يصف-بوتين-بـالرجل-اللطيف-1100758950.html

ترامب يصف بوتين بـ"الرجل اللطيف"

ترامب يصف بوتين بـ"الرجل اللطيف"

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "رجل لطيف"، عقب محادثة هاتفية أجراها الرئيسان، يوم أمس الاثنين، تناولت مسألة حل الصراع في... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T04:53+0000

2025-05-20T04:53+0000

2025-05-20T04:53+0000

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وقال ترامب، خلال حفل عشاء لمجلس أمناء مركز "جون كينيدي للفنون المسرحية": "أجريت محادثة قصيرة مع رجل لطيف يُدعى بوتين. أجرينا في الواقع محادثة جيدة، وأحرزنا تقدمًا".وفي السياق ذاته، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت لأكثر من ساعتين، معربًا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ19 من مايو/ أيار الجاري، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html

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