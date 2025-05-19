https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T16:46+0000
2025-05-19T16:46+0000
2025-05-19T17:34+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".وأشار بوتين إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا: "الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html
https://sarabic.ae/20250519/إعلام-بدء-المحادثة-الهاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1100738210.html
https://sarabic.ae/20250519/باحث-سياسي-المكالمة-التاريخية-بين-بوتين-وترامب-تمهّد-للقاء-مباشر-بينهما-1100749279.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
16:46 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 17:34 GMT 19.05.2025)
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.
وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.
أعرب رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) عن موقفه من وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار. من جانبه، أشار أيضًا إلى أن روسيا تدعو أيضًا إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. علينا ببساطة تحديد أنجع السبل لتحقيق السلام.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.
اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".
وأشار بوتين إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا: "الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".
وتابع الرئيس الروسي: "المحادثة مع ترامب استمرت أكثر من ساعتين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية
، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.