https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html

بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب

بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T16:46+0000

2025-05-19T16:46+0000

2025-05-19T17:34+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".وأشار بوتين إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا: "الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم

https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html

https://sarabic.ae/20250519/إعلام-بدء-المحادثة-الهاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1100738210.html

https://sarabic.ae/20250519/باحث-سياسي-المكالمة-التاريخية-بين-بوتين-وترامب-تمهّد-للقاء-مباشر-بينهما-1100749279.html

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