بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
08:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تتحول المحيطات إلى اللون الأرجواني أم البني أم الأخضر؟
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
ماذا بعد شراكات ترامب الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
رسائل نتنياهو من التصعيد في غزة بعد انتهاء جولة ترامب في الشرق الأوسط
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قمة بغداد ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا، بوتين يؤكد أن روسيا تحتاج إزالة أسباب الأزمة الأوكرانية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T16:46+0000
2025-05-19T17:34+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_0:22:3071:1749_1920x0_80_0_0_8ce9d0a2f5b33aacbeced7de6f94e46c.jpg
وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".وأشار بوتين إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا: "الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html
https://sarabic.ae/20250519/إعلام-بدء-المحادثة-الهاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1100738210.html
https://sarabic.ae/20250519/باحث-سياسي-المكالمة-التاريخية-بين-بوتين-وترامب-تمهّد-للقاء-مباشر-بينهما-1100749279.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0b/1100393656_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_4acc2e1df391369e09a16a843037a854.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب

16:46 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 17:34 GMT 19.05.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوركلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.
وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، مؤكدا أنه من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام.

أعرب رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) عن موقفه من وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار. من جانبه، أشار أيضًا إلى أن روسيا تدعو أيضًا إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية. علينا ببساطة تحديد أنجع السبل لتحقيق السلام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القصر الرئاسي الفنلندي في هلسنكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"
16:25 GMT
وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.

اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة
14:45 GMT
وأشار بوتين إلى أن موقف روسيا واضح، قائلا: "الأمر الرئيسي بالنسبة لنا هو القضاء على الأسباب الجذرية لهذه الأزمة".

وتابع الرئيس الروسي: "المحادثة مع ترامب استمرت أكثر من ساعتين".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
باحث سياسي: المكالمة التاريخية بين بوتين وترامب تمهد للقاء مباشر بينهما
17:09 GMT
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة
الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала