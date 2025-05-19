https://sarabic.ae/20250519/باحث-سياسي-المكالمة-التاريخية-بين-بوتين-وترامب-تمهّد-للقاء-مباشر-بينهما-1100749279.html

باحث سياسي: المكالمة التاريخية بين بوتين وترامب تمهد للقاء مباشر بينهما

باحث سياسي: المكالمة التاريخية بين بوتين وترامب تمهد للقاء مباشر بينهما

سبوتنيك عربي

علّق الباحث السياسي الموريتاني، الدكتور أحمد شياخ، على الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أن "نتائج هذه... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T17:09+0000

2025-05-19T17:09+0000

2025-05-19T17:27+0000

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وأشار شياخ في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك" إلى وجود "كيمياء إيجابية بين بوتين وترامب، أسهمت في استئناف العلاقات والمباحثات، مدعومة بالنهج الجديد لإدارة ترامب نحو الحل السلمي للأزمة الأوكرانية".وأضاف أن "بوتين، بخلفيته القانونية، يعتبر اجتماع إسطنبول استئنافًا لاتفاقات 2022 بين روسيا وأوكرانيا، لا سيما أنّ نتائج الاجتماع الأخير اقتصرت على تبادل المسجونين دون تحقيق أي اختراق لافت".وأكّد شياخ سعي روسيا لمعالجة "الأسباب الجذريّة للصراع"، مشيرًا إلى "قدرة ترامب على تسريع الأحداث، في ظل تراجع زخم الاتصالات نتيجة مناورة الرئيس الأوكراني المُنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي واستمرار الدعم الأوروبي له".أما بخصوص رفض المجر انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، فرأى الباحث السياسي أنّ ذلك "يعكس الانقسام داخل المعسكر الغربي، والذي قد يتفاقم بمرور الوقت"، مشددًا على "أهمية تحقيق نتائج عبر المفاوضات في هذه المرحلة الحرجة، لا سيما أن المكالمات المطوّلة بين بوتين وترامب تحمل مؤشرات إيجابية في هذا التوقيت".ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، المحادثة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية".وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا تؤيد وقف الأعمال العدائية، لكن من الضروري تطوير أكثر المسارات فعالية نحو السلام، مؤكدا أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وأضاف بوتين أن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.وقال: "المسألة بالطبع هي أن يظهر الجانبان الروسي والأوكراني أقصى رغبة في السلام وإيجاد حلول وسط تناسب جميع الأطراف".وتابع الرئيس الروسي: "المحادثة مع ترامب استمرت أكثر من ساعتين".

https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html

https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html

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