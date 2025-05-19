https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-ترامب-يتبنى-موقفا-محايدا-بشأن-أوكرانيا-بينما-الأوروبيون-منحازون-لكييف-1100753026.html

الكرملين: ترامب يتبنى موقفا محايدا بشأن أوكرانيا بينما الأوروبيون منحازون لكييف

الكرملين: ترامب يتبنى موقفا محايدا بشأن أوكرانيا بينما الأوروبيون منحازون لكييف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمل بالفعل على قضايا التسوية في أوكرانيا، بينما يتخذ القادة... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T19:00+0000

2025-05-19T19:00+0000

2025-05-19T19:00+0000

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وقال بيسكوف: "إذا كان موقف ترامب لا يزال محايدًا إلى حد ما، وهو منخرط بالفعل بقضايا التسوية، فإن موقفهم (القادة الأوروبيين) منحازة لأوكرانيا بشكل علني".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم

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