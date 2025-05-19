https://sarabic.ae/20250519/أوشاكوف-ترامب-يعتبر-روسيا-أحد-أهم-شركاء-أمريكا-1100751327.html
أوشاكوف: ترامب يعتبر روسيا أحد أهم شركاء أمريكا
أوشاكوف: ترامب يعتبر روسيا أحد أهم شركاء أمريكا
سبوتنيك عربي
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتبر روسيا أحد أهم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في التجارة والمسائل... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال أوشاكوف للصحفيين بعد المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "يرى ترامب أن روسيا واحدة من أهم الشركاء لأمريكا في المجال التجاري والاقتصادي".وأضاف: "تم التطرق بشكل خاص إلى تبادل أسرى مواطني البلدين. هذا عمل إنساني مهم. وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من الإجراءات المماثلة في الأشهر الأخيرة، وأشار الرئيسان إلى أنه يجري حاليًا العمل على تبادل آخر لتسعة أشخاص مقابل تسعة آخرين".وأوضح أنه لم يتم تحديد مكان وتوقيت اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن.وأضاف: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن المحادثة كانت مفيدة ومهمة للغاية"، مشيرا إلى أن "المحادثة الهاتفية كانت طويلة للغاية، إذ استمرت ساعتين وخمس دقائق".وأوضح أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلال المحادثة، بعملية الحوار التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
https://sarabic.ae/20250519/ترامب-محادثتي-مع-بوتين-كانت-جيدة-للغاية-1100750115.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أوشاكوف: ترامب يعتبر روسيا أحد أهم شركاء أمريكا
صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتبر روسيا أحد أهم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في التجارة والمسائل الاقتصادية.
وقال أوشاكوف للصحفيين بعد المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "يرى ترامب أن روسيا واحدة من أهم الشركاء لأمريكا في المجال التجاري والاقتصادي".
وأكد أوشاكوف أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن جميع القضايا، بما في ذلك أوكرانيا، قائلا: "من المهم للغاية أن يتفق الرئيسان على مواصلة الحوار بشأن جميع القضايا التي أثيرت، بما في ذلك بالطبع الموضوع الأوكراني".
وأضاف: "تم التطرق بشكل خاص إلى تبادل أسرى مواطني البلدين. هذا عمل إنساني مهم. وقد تم بالفعل تنفيذ العديد من الإجراءات المماثلة في الأشهر الأخيرة، وأشار الرئيسان إلى أنه يجري حاليًا العمل على تبادل آخر لتسعة أشخاص مقابل تسعة آخرين".
وأوضح أنه لم يتم تحديد مكان وتوقيت اللقاء المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن.
وأضاف: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن المحادثة كانت مفيدة ومهمة للغاية"، مشيرا إلى أن "المحادثة الهاتفية كانت طويلة للغاية، إذ استمرت ساعتين وخمس دقائق".
وأكد أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قائلا: "يرحب رئيسنا (فلاديمير بوتين) بنتائج جولة دونالد ترامب الأخيرة في الشرق الأوسط. وكما هو معروف، زار الرئيس الأمريكي المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 16 مايو/أيار. ووصف رئيسنا هذه النتائج بأنها مبهرة".
وأوضح أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلال المحادثة، بعملية الحوار التي بدأت بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.