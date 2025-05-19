https://sarabic.ae/20250519/ترامب-محادثتي-مع-بوتين-كانت-جيدة-للغاية-1100750115.html
ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T17:42+0000
2025-05-19T17:42+0000
2025-05-19T17:59+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من محادثة استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أنها سارت بشكل جيد للغاية".وكتب: "ستبدأ روسيا وأوكرانيا على الفور مفاوضات لإنهاء إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".وتابع ترامب: "لقد صرح الفاتيكان، متمثلا بالبابا، بأنه مهتمٌ جدا بقبول المفاوضات. فلتبدأ هذه العملية!".وقال: "سيتم الاتفاق على شروط هذا (وقف إطلاق النار والصراع في أوكرانيا) بين الطرفين، لأن هذا هو السبيل الوحيد. فهما على دراية بتفاصيل المفاوضات التي لا يعلم بها أحد غيرهما".وأشار ترامب إلى أن "نبرة الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "ممتازة" وروسيا مهتمة بإجراء تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء النزاع".وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html
https://sarabic.ae/20250519/إعلام-بدء-المحادثة-الهاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1100738210.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة للغاية
17:42 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 17:59 GMT 19.05.2025)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "انتهيت للتو من محادثة استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعتقد أنها سارت بشكل جيد للغاية".
وأكد ترامب أن موسكو وكييف ستبدآن على الفور محادثات بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب: "ستبدأ روسيا وأوكرانيا على الفور مفاوضات لإنهاء إطلاق النار، والأهم من ذلك، إنهاء الحرب".
وتابع ترامب: "لقد صرح الفاتيكان، متمثلا بالبابا، بأنه مهتمٌ جدا بقبول المفاوضات. فلتبدأ هذه العملية!".
وأوضح ترامب أنه ستتم مناقشة شروط تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع بشكل مباشر بين الأطراف.
وقال: "سيتم الاتفاق على شروط هذا (وقف إطلاق النار والصراع في أوكرانيا) بين الطرفين، لأن هذا هو السبيل الوحيد. فهما على دراية بتفاصيل المفاوضات التي لا يعلم بها أحد غيرهما".
وأشار ترامب إلى أن "نبرة الحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت "ممتازة" وروسيا مهتمة بإجراء تجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء النزاع".
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية
، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.