https://sarabic.ae/20250520/برلماني-روسي-موسكو-وواشنطن-تبحثان-في-تحقيق-السلام-وأوكرانيا-وأوروبا-تركزان-على-استمرار-الحرب-1100760047.html

برلماني روسي: موسكو وواشنطن تبحثان في تحقيق السلام وأوكرانيا وأوروبا تركزان على استمرار الحرب

برلماني روسي: موسكو وواشنطن تبحثان في تحقيق السلام وأوكرانيا وأوروبا تركزان على استمرار الحرب

سبوتنيك عربي

أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أول من أدرك أن روسيا، تعد طرفا فاعلا في العلاقات الدولية مثل غيرها... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T06:10+0000

2025-05-20T06:10+0000

2025-05-20T06:10+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وكتب كوساتشوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، تعليقًا على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بناءً على نتائج المحادثة بين بوتين وترامب، هناك شعور بأن مجموعتين استشاريتين وتفاوضيتين قد تشكلتا (ولكن ليس نهائيًا)، مجموعة روسية - أمريكية، ومجموعة أوكرانية - أوروبية".وأوضح كوساتشوف أن الأوروبيين يبذلون كل ما في وسعهم لضم ترامب إلى مجموعتهم، حيث أوكرانيا هي الموضوع وروسيا هي الهدف.وقال نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "كان ترامب أول من أدرك أن روسيا هي محور العلاقات الدولية كغيرها. آمل أن يدرك أيضًا أن أوكرانيا تحولت إلى أداة ومشروع، ما يُدمر السلام في أوروبا ويُهدد بتصعيد الصراع إلى صراع عالمي".وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ19 من مايو/ أيار الجاري، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط الماضي، مع نظيره الأمريكي، القضية الأوكرانية، فضلًا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة

https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يصف-بوتين-بـالرجل-اللطيف-1100758950.html

https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html

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