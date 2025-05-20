برلماني روسي: موسكو وواشنطن تبحثان في تحقيق السلام وأوكرانيا وأوروبا تركزان على استمرار الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
08:31 GMT
30 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
بلا قيود
قيادية فلسطينية: نتنياهو يريد إعادة احتلال قطاع غزة وإطالة أمد الحرب
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي أهمية مناورات "الأسد الإفريقي 2025" في المغرب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استقالات في حكومة الوحدة الليبية بطرابلس وغلق الطرق المؤدية لمقر الحكومة بعد تظاهرات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
صعود النزعة العسكريتارية اليابانية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
التحالف الرقمي بين الولايات المتحدة والإمارات، هل يعيد هندسة المستقبل في الشرق الأوسط
10:31 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة بطلا لاسبانيا ومبابي هدّافا للدوري في موسمه الأول مع ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250520/برلماني-روسي-موسكو-وواشنطن-تبحثان-في-تحقيق-السلام-وأوكرانيا-وأوروبا-تركزان-على-استمرار-الحرب-1100760047.html
برلماني روسي: موسكو وواشنطن تبحثان في تحقيق السلام وأوكرانيا وأوروبا تركزان على استمرار الحرب
برلماني روسي: موسكو وواشنطن تبحثان في تحقيق السلام وأوكرانيا وأوروبا تركزان على استمرار الحرب
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أول من أدرك أن روسيا، تعد طرفا فاعلا في العلاقات الدولية مثل غيرها... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-20T06:10+0000
2025-05-20T06:10+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_cc82065eae7dd1c051ec47b1e8889e75.jpg
وكتب كوساتشوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، تعليقًا على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بناءً على نتائج المحادثة بين بوتين وترامب، هناك شعور بأن مجموعتين استشاريتين وتفاوضيتين قد تشكلتا (ولكن ليس نهائيًا)، مجموعة روسية - أمريكية، ومجموعة أوكرانية - أوروبية".وأوضح كوساتشوف أن الأوروبيين يبذلون كل ما في وسعهم لضم ترامب إلى مجموعتهم، حيث أوكرانيا هي الموضوع وروسيا هي الهدف.وقال نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "كان ترامب أول من أدرك أن روسيا هي محور العلاقات الدولية كغيرها. آمل أن يدرك أيضًا أن أوكرانيا تحولت إلى أداة ومشروع، ما يُدمر السلام في أوروبا ويُهدد بتصعيد الصراع إلى صراع عالمي".وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ19 من مايو/ أيار الجاري، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط الماضي، مع نظيره الأمريكي، القضية الأوكرانية، فضلًا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة
https://sarabic.ae/20250520/ترامب-يصف-بوتين-بـالرجل-اللطيف-1100758950.html
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/13/1100756750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1917baa164b5e4810693ba3b1b8d583.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

برلماني روسي: موسكو وواشنطن تبحثان في تحقيق السلام وأوكرانيا وأوروبا تركزان على استمرار الحرب

06:10 GMT 20.05.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان أول من أدرك أن روسيا، تعد طرفا فاعلا في العلاقات الدولية مثل غيرها من الدول.
وكتب كوساتشوف عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، تعليقًا على المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب: "بناءً على نتائج المحادثة بين بوتين وترامب، هناك شعور بأن مجموعتين استشاريتين وتفاوضيتين قد تشكلتا (ولكن ليس نهائيًا)، مجموعة روسية - أمريكية، ومجموعة أوكرانية - أوروبية".

وتابع: "الأولى تناقش آفاق تحقيق السلام، بينما الثانية تناقش إمكانية استمرار الحرب".

وأوضح كوساتشوف أن الأوروبيين يبذلون كل ما في وسعهم لضم ترامب إلى مجموعتهم، حيث أوكرانيا هي الموضوع وروسيا هي الهدف.
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
ترامب يصف بوتين بـ"الرجل اللطيف"
04:53 GMT
وقال نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي: "كان ترامب أول من أدرك أن روسيا هي محور العلاقات الدولية كغيرها. آمل أن يدرك أيضًا أن أوكرانيا تحولت إلى أداة ومشروع، ما يُدمر السلام في أوروبا ويُهدد بتصعيد الصراع إلى صراع عالمي".

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت لأكثر من ساعتين، معربًا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ19 من مايو/ أيار الجاري، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
بوتين يكشف عن تفاصيل محادثته مع ترامب
أمس, 16:46 GMT
وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط الماضي، مع نظيره الأمريكي، القضية الأوكرانية، فضلًا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.

كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.

وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала