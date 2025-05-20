https://sarabic.ae/20250520/الصين-تعلق-على-محادثة-بوتين-وترامب-ندعم-الحل-السياسي-للأزمة-الأوكرانية-----1100763621.html
الصين تعلق على محادثة بوتين وترامب: ندعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
الصين تعلق على محادثة بوتين وترامب: ندعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم الحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحل السياسي للأزمة،... 20.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأضافت المتحدثة للصحفيين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فإن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".وأردفت: "نأمل أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم قانونًا ومقبول من قبل جميع الأطراف من خلال الحوار والمفاوضات".ويوم أمس الاثنين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت لأكثر من ساعتين، معربًا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط الماضي، مع نظيره الأمريكي، القضية الأوكرانية، فضلًا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرة
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الصين
الصين تعلق على محادثة بوتين وترامب: ندعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية
صرّحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدعم الحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك الحل السياسي للأزمة، وذلك تعليقًا على المحادثة الهاتفية التي جرت أمس الاثنين، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن حل الأزمة الأوكرانية.
وأضافت المتحدثة للصحفيين: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فإن الصين تدعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام".
وأكدت ماو نينغ، أن الصين "تدعم الحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتدعو أيضا إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة".
وأردفت: "نأمل أن تتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم وملزم قانونًا ومقبول من قبل جميع الأطراف من خلال الحوار والمفاوضات".
ويوم أمس الاثنين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت لأكثر من ساعتين، معربًا عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.
وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ19 من مايو/ أيار الجاري، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.
وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي
، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط الماضي، مع نظيره الأمريكي، القضية الأوكرانية، فضلًا عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب، بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.