https://sarabic.ae/20250519/ترامب-لن-نفرض-عقوبات-جديد-على-روسيا-1100757141.html

ترامب: لن نفرض عقوبات جديد على روسيا

ترامب: لن نفرض عقوبات جديد على روسيا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يفرض عقوبات جديدة على روسيا لأن هناك فرصة لتسوية الصراع في أوكرانيا. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T23:42+0000

2025-05-19T23:42+0000

2025-05-19T23:42+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول أسباب عدم فرض إدارته عقوبات جديدة على روسيا: "لأنني أعتقد أن هناك فرصة لتحقيق شيء ما".كما أعرب ترامب عن ثقته بحدوث تغيرات بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا، مضيفا: "أعتقد أن شيئًا ما سيحدث، وإذا لم يحدث.. سأنسحب".وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا تبذل ما يكفي من الجهد لوقف إطلاق النار، قال ترامب: "أفضل أن أجيب على هذا السؤال خلال أسبوعين.. لا أستطيع أن أقول نعم أو لا".ورفض دونالد ترامب التلميحات التي تفيد بأن روسيا ليست في عجلة من أمرها لاتخاذ إجراء لتسوية الصراع الأوكراني. وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن روسيا ليست في عجلة من أمرها لحل الوضع: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ) قد سئم... هذا( الوضع ) له ثلاث سنوات".ويوم الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ 19 من مايو/ أيار 2025، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.وأجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.

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