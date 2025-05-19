https://sarabic.ae/20250519/بيسكوف-بوتين-وترامب-بحثا-استمرار-الاتصالات-المباشرة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100756905.html

الكرملين: بوتين وترامب بحثا استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

الكرملين: بوتين وترامب بحثا استمرار الاتصالات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ناقشا خلال المكالمة الهاتفية... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T22:44+0000

2025-05-19T22:44+0000

2025-05-19T23:14+0000

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وتابع: "لم يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن مكان استمرار الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا حتى الآن".وأردف: "لا يوجد موعد نهائي لإعداد مذكرة تفاهم بين روسيا وأوكرانيا ولا يمكن أن يكون هناك موعد نهائي في هذه المسألة".وقال المتحدث باسم الكرملين: "القضاء على الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني هو النقطة الأساسية التي ستصيغها روسيا في جميع مشاريعها".وأوضح أن "جهود الوساطة الأمريكية لتسوية الصراع الأوكراني فعالة"، مضيفا: "مبادرة الفاتيكان للمشاركة في التسوية الأوكرانية معروفة و لكن هذه المسألة لم تُناقش بالتفصيل خلال المحادثة بين بوتين وترامب".وأمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وإضافة إلى الاتصال بين الزعيمين في الـ 19 من مايو/ أيار 2025، شهد عام 2025، اتصالين سابقين بين بوتين وترامب.وأجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html

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