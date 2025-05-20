https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html

روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"

روسيا: بوتين وترامب أوليا اهتماما خاصا في محادثتهما الهاتفية لموضوع "الأخوة القتالية"

سبوتنيك عربي

كشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، قد أوليا اهتماما خاصا لموضوع "الأخوة القتالية"... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T10:25+0000

2025-05-20T10:25+0000

2025-05-20T11:01+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشار أوشاكوف إلى أن موضوع "الأخوة القتالية" بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية حظي باهتمام خاص خلال المحادثة الهاتفية بين رئيسي الدولتين، يوم أمس الاثنين، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي أعرب عن أسفه لأن واشنطن وموسكو بعيدتان بعضهما عن بعض، اليوم، واستذكر بوتين تصرفات أوكرانيا عشية يوم النصر".وبحسب قوله، أشار ترامب أيضاً إلى أنه "أعجب بشدة بالثمن الذي تحقق به هذا النصر".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "روسيا مهتمة بالتجارة الواسعة النطاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء الصراع الأوكراني".ويوم أمس الاثنين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وجرى اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور أمرا بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم

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