https://sarabic.ae/20250520/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-الغرب-يبذل-جهودا-كبيرة-لتعطيل-الحوار-بين-موسكو-وواشنطن-1100770900.html

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الغرب يبذل جهودا كبيرة لتعطيل الحوار بين موسكو وواشنطن

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: الغرب يبذل جهودا كبيرة لتعطيل الحوار بين موسكو وواشنطن

سبوتنيك عربي

صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، أن "الجهود التي... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T10:17+0000

2025-05-20T10:17+0000

2025-05-20T10:48+0000

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وأوضح دميترييف أن "الحوار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لفهم الأسباب الجذرية والحلول الممكنة للصراع في أوكرانيا".وتابع: "الجهود التي يبذلها السياسيون ووسائل الإعلام الغربية، تهدف إلى عرقلة الحوار البنّاء بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية".وأكد دميترييف أن روسيا ستواصل العمل على مشاريع محتملة ذات منفعة متبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها بالأمس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن "روسيا مهتمة بالتجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء الصراع الأوكراني".ويوم أمس الاثنين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرًا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وجرى اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور أمرا بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد على المبادرة من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم

https://sarabic.ae/20250519/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-روسيا-وأمريكا-يمكنهما-أن-تكونا-شريكين-اقتصاديين-ممتازين--1100754899.html

https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html

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