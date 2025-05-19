https://sarabic.ae/20250519/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-روسيا-وأمريكا-يمكنهما-أن-تكونا-شريكين-اقتصاديين-ممتازين--1100754899.html
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: روسيا وأمريكا يمكنهما أن تكونا شريكين اقتصاديين ممتازين
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: روسيا وأمريكا يمكنهما أن تكونا شريكين اقتصاديين ممتازين
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن روسيا وأمريكا... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T20:38+0000
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وكتب دميترييف على منصة "إكس" مستخدما رموز تعبيرية لأعلام روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وكوكب الأرض: "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يمكنهما أن تكونا وستكونان شريكين ممتازين في التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع".وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة بالتجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني.وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.إعلام: المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين لا تزال مستمرةالكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وترامب مساء اليوم
https://sarabic.ae/20250519/بوتين-يصف-المحادثة-مع-ترامب-بأنها-كانت-ذات-معنى-وصريحة-ومفيدة-للغاية-1100748402.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: روسيا وأمريكا يمكنهما أن تكونا شريكين اقتصاديين ممتازين
صرّح كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، ورئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن روسيا وأمريكا يمكنهما أن تكونا وستكونان شريكتين ممتازتين في التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح البلدين والعالم.
وكتب دميترييف على منصة "إكس" مستخدما رموز تعبيرية لأعلام روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وكوكب الأرض: "روسيا والولايات المتحدة الأمريكية يمكنهما أن تكونا وستكونان شريكين ممتازين في التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح روسيا والولايات المتحدة والعالم أجمع".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة بالتجارة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الصراع الأوكراني.
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ووصفها بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.
وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.
كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية
، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.
وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.