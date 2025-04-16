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رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر
رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن "هيئة قناة السويس حققت طفرة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي العالمي". 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T12:06+0000
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وقال مدبولي، في كلة له، إن "مصر تعاني اليوم أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر، أدت إلى تراجع حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس".وأوضح رئيس الوزراء المصري أن بلاده "أبدت منذ اليومِ الأول للأزمة تَفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتّخاذ آيهة إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس، عملت على اتخاذ خطواتٍ فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسيًا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة".وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قال إن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يتسبب في أضرار بالغة للتجارة العالمية.وأكد عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضررا من هذا التصعيد، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، متابعا: "الاقتصاد المصري يتضرر وهناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر".وفي تصريحات سابقة، الشهر الجاري، قال عبد العاطي، إن تداعيات التصعيد في البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهي الخطوة التي قابلتها واشنطن بتحالف عسكري حاول التصدي لذلك دون جدوى.وأعلنت "أنصار الله" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.
https://sarabic.ae/20250411/أنصار-الله-تستهدف-حاملة-طائرات-أمريكية-في-البحر-الأحمر-1099456759.html
https://sarabic.ae/20250410/وزير-الخارجية-المصري-لنظيره-الإيراني-يجب-حماية-حرية-الملاحة-بالبحر-الأحمر-1099396096.html
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رئيس الوزراء المصري: نعاني اليوم من أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر

12:06 GMT 16.04.2025
© AP Photo / Peter Dejongمصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Peter Dejong
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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن "هيئة قناة السويس حققت طفرة في مشروعات تطوير المجرى الملاحي العالمي".
وقال مدبولي، في كلة له، إن "مصر تعاني اليوم أزمة أمنية غير مسبوقة في البحر الأحمر، أدت إلى تراجع حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس".
أحدث حاملة طائرات تحمل اسم جيرالد آر فورد (Gerald R. Ford (CVN 78)) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
"أنصار الله" تستهدف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر
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وأوضح رئيس الوزراء المصري أن بلاده "أبدت منذ اليومِ الأول للأزمة تَفهماً للتداعيات السياسية والاقتصادية، ولم تنخرط في اتّخاذ آيهة إجراءات تتعارض مع دورها الإقليمي، بل على العكس، عملت على اتخاذ خطواتٍ فعالة نحو حل جذور ومسببات الأزمة سياسيًا، وتعويض الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنها باتخاذ خطوات فعلية نحو تعزيز الاستثمارات، وتوطين الصناعات الثقيلة، ومواكبة التوجه العالمي للطاقة النظيفة والمُتجددة، وتنمية أنشطة الجذب السياحي وغيرها من الأنشطة التي تتضمنها خطة الدولة المصرية، وفي القلب منها قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة".
وأكد مدبولي أن "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع، وتسعى بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وضمان استمرار قناة السويس في أداء دورها الحيوي؛ كشريان رئيسي للتجارة العالمية في ظل هذه الظروف الدقيقة".
وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قال إن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يتسبب في أضرار بالغة للتجارة العالمية.
وأكد عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضررا من هذا التصعيد، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، متابعا: "الاقتصاد المصري يتضرر وهناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر".
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وزير الخارجية المصري لنظيره الإيراني: يجب حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر
10 أبريل, 06:49 GMT
وفي تصريحات سابقة، الشهر الجاري، قال عبد العاطي، إن تداعيات التصعيد في البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهي الخطوة التي قابلتها واشنطن بتحالف عسكري حاول التصدي لذلك دون جدوى.
وأعلنت "أنصار الله" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.
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