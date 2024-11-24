https://sarabic.ae/20241124/وزير-خارجية-مصر-قد-نكون-الأكثر-تضررا-من-التصعيد-في-البحر-الأحمر-1095141347.html

وزير خارجية مصر: قد نكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر

وزير خارجية مصر: قد نكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يتسبب في أضرار بالغة للتجارة العالمية. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-24T19:11+0000

2024-11-24T19:11+0000

2024-11-24T19:11+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

أخبار اليمن الأن

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/18/1095143590_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_372c214d4b56d26feeee1e5b689aa6c5.jpg

وأكد عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضررا من هذا التصعيد، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد.وتابع: "الاقتصاد المصري يتضرر وهناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر".وفي تصريحات سابقة، الشهر الجاري، قال عبد العاطي، إن تداعيات التصعيد في البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهي الخطوة التي قابلتها واشنطن بتحالف عسكري حاول التصدي لذلك دون جدوى.وأعلنت "أنصار الله" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.

https://sarabic.ae/20241101/مصر-تكشف-عن-حجم-خسارة-اقتصادها-من-هجمات-أنصار-الله-في-باب-المندب-والبحر-الأحمر-1094405241.html

مصر

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, غزة