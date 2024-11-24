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عالم سبوتنيك
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وزير خارجية مصر: قد نكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر
وزير خارجية مصر: قد نكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يتسبب في أضرار بالغة للتجارة العالمية. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T19:11+0000
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وأكد عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضررا من هذا التصعيد، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد.وتابع: "الاقتصاد المصري يتضرر وهناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر".وفي تصريحات سابقة، الشهر الجاري، قال عبد العاطي، إن تداعيات التصعيد في البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهي الخطوة التي قابلتها واشنطن بتحالف عسكري حاول التصدي لذلك دون جدوى.وأعلنت "أنصار الله" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.
https://sarabic.ae/20241101/مصر-تكشف-عن-حجم-خسارة-اقتصادها-من-هجمات-أنصار-الله-في-باب-المندب-والبحر-الأحمر-1094405241.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, غزة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار اليمن الأن, غزة

وزير خارجية مصر: قد نكون الأكثر تضررا من التصعيد في البحر الأحمر

19:11 GMT 24.11.2024
© Mohammed Hamoudسفينة سيطرت عليها أنصار الله بميناء الحديدة اليمني ضمن عملياتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل
سفينة سيطرت عليها أنصار الله بميناء الحديدة اليمني ضمن عملياتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Mohammed Hamoud
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن التصعيد العسكري في البحر الأحمر يتسبب في أضرار بالغة للتجارة العالمية.
وأكد عبد العاطي أن مصر قد تكون الأكثر تضررا من هذا التصعيد، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد.
وتابع: "الاقتصاد المصري يتضرر وهناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد غير المقبول في البحر الأحمر".
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2024
مصر تكشف عن حجم خسارة اقتصادها من هجمات "أنصار الله" في باب المندب والبحر الأحمر
1 نوفمبر, 20:52 GMT
وفي تصريحات سابقة، الشهر الجاري، قال عبد العاطي، إن تداعيات التصعيد في البحر الأحمر كبدت الاقتصاد المصري خسائر بالغة لعوائد قناة السويس تقدر بنحو 6 مليارات دولار.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، استهداف سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، وهي الخطوة التي قابلتها واشنطن بتحالف عسكري حاول التصدي لذلك دون جدوى.
وأعلنت "أنصار الله" في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفاع عدد السفن المستهدفة المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا منذ بدء الجماعة هجماتها في نوفمبر العام الماضي في البحرين الأحمر والعربي، إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى 202 سفينة.
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