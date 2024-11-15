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بعد 6 أشهر مراقبة.. الدفاع الأمريكية تكشف عن "أمر مرعب وصادم" لدى جماعة "أنصار الله"
بعد 6 أشهر مراقبة.. الدفاع الأمريكية تكشف عن "أمر مرعب وصادم" لدى جماعة "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن أمر تمتلكه جماعة "أنصار الله" اليمنية، أثار رعبها وصدمتها. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T15:29+0000
2024-11-15T15:29+0000
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وقال وكيل الوزارة، وليام لابلانت، وهو كبير مشتري الأسلحة في "البنتاغون"، لوسائل إعلام غربية، أمس الخميس، إن "أنصار الله" يلوّحون بأسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك الصواريخ التي "يمكنها القيام بأشياء مذهلة".وأكد لابلانت أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، "أصبحوا مخيفين"، وفق تعبيره.وتعرضت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية للهجوم قبل أيام، أثناء تسللهما عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن.وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تم اعتراض ما لا يقل عن 8 طائرات هجومية مسيرة، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز مضادة للسفن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الحربية.ونقلت التقارير الغربية عن، بهنام بن طالبو، وهو زميل بارز في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، قوله إن "جماعة أنصار الله" اليمنية هم الوكيل الإيراني الوحيد الذي يمتلك صواريخ باليستية مضادة للسفن، وهذا ليس مصادفة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20241114/عقوبات-أمريكية-على-شركة-سورية-بزعم-تمويل-الحرس-الثوري-الإيراني-وأنصار-الله-1094811034.html
https://sarabic.ae/20241113/بعد-استهداف-أنصار-الله-لحاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-إلى-أين-يتجه-الصراع-في-المنطقة؟-1094775043.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن

بعد 6 أشهر مراقبة.. الدفاع الأمريكية تكشف عن "أمر مرعب وصادم" لدى جماعة "أنصار الله"

15:29 GMT 15.11.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAISأحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين
أحد أفراد قوات الأمن التابعة لـ أنصار الله خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن أمر تمتلكه جماعة "أنصار الله" اليمنية، أثار رعبها وصدمتها.
وقال وكيل الوزارة، وليام لابلانت، وهو كبير مشتري الأسلحة في "البنتاغون"، لوسائل إعلام غربية، أمس الخميس، إن "أنصار الله" يلوّحون بأسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك الصواريخ التي "يمكنها القيام بأشياء مذهلة".
وأكد لابلانت أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، "أصبحوا مخيفين"، وفق تعبيره.

وتابع موضحا في قمة مستقبل الدفاع في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أنا مهندس وفيزيائي، وكنت بالقرب من الصواريخ طوال حياتي المهنية، وما رأيته مما فعله "أنصار الله" في الأشهر الستة الماضية هو شيء جعلني مصدوما".

وتعرضت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية للهجوم قبل أيام، أثناء تسللهما عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
عقوبات أمريكية على شركة سورية بزعم تمويل الحرس الثوري الإيراني و"أنصار الله"
أمس, 18:06 GMT
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تم اعتراض ما لا يقل عن 8 طائرات هجومية مسيرة، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز مضادة للسفن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الحربية.
ونقلت التقارير الغربية عن، بهنام بن طالبو، وهو زميل بارز في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، قوله إن "جماعة أنصار الله" اليمنية هم الوكيل الإيراني الوحيد الذي يمتلك صواريخ باليستية مضادة للسفن، وهذا ليس مصادفة".
وأضاف أن الحماسة التي تتمتع بها "أنصار الله" والدعم الإيراني لها، "أثبتا أنهما مزيج قاتل".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تبحر حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان (USS Ronald Reagan) التي تعمل بالطاقة النووية، إلى اليمين، وسفينة مروحية الهبوط (LPH) الكورية الجنوبية، مارادو، الثانية من اليسار، خلال مناورات عسكرية مشتركة في مكان غير معروف، 4 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
بعد استهداف "أنصار الله" لحاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام".. إلى أين يتجه الصراع في المنطقة؟
13 نوفمبر, 19:03 GMT
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
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