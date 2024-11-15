https://sarabic.ae/20241115/بعد-6-أشهر-مراقبة-الدفاع-الأمريكية-تكشف-عن-أمر-مرعب-وصادم-لدى-جماعة-أنصار-الله-1094841772.html
بعد 6 أشهر مراقبة.. الدفاع الأمريكية تكشف عن "أمر مرعب وصادم" لدى جماعة "أنصار الله"
بعد 6 أشهر مراقبة.. الدفاع الأمريكية تكشف عن "أمر مرعب وصادم" لدى جماعة "أنصار الله"
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن أمر تمتلكه جماعة "أنصار الله" اليمنية، أثار رعبها وصدمتها. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T15:29+0000
2024-11-15T15:29+0000
2024-11-15T15:29+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088506865_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_3906b9c865b374a117bacfd67596c416.jpg
وقال وكيل الوزارة، وليام لابلانت، وهو كبير مشتري الأسلحة في "البنتاغون"، لوسائل إعلام غربية، أمس الخميس، إن "أنصار الله" يلوّحون بأسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك الصواريخ التي "يمكنها القيام بأشياء مذهلة".وأكد لابلانت أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، "أصبحوا مخيفين"، وفق تعبيره.وتعرضت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية للهجوم قبل أيام، أثناء تسللهما عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن.وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تم اعتراض ما لا يقل عن 8 طائرات هجومية مسيرة، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز مضادة للسفن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الحربية.ونقلت التقارير الغربية عن، بهنام بن طالبو، وهو زميل بارز في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، قوله إن "جماعة أنصار الله" اليمنية هم الوكيل الإيراني الوحيد الذي يمتلك صواريخ باليستية مضادة للسفن، وهذا ليس مصادفة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
https://sarabic.ae/20241114/عقوبات-أمريكية-على-شركة-سورية-بزعم-تمويل-الحرس-الثوري-الإيراني-وأنصار-الله-1094811034.html
https://sarabic.ae/20241113/بعد-استهداف-أنصار-الله-لحاملة-الطائرات-الأمريكية-أبراهام-إلى-أين-يتجه-الصراع-في-المنطقة؟-1094775043.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/03/1088506865_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_593a53ac47028455fed713c8af961d92.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن
بعد 6 أشهر مراقبة.. الدفاع الأمريكية تكشف عن "أمر مرعب وصادم" لدى جماعة "أنصار الله"
كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن أمر تمتلكه جماعة "أنصار الله" اليمنية، أثار رعبها وصدمتها.
وقال وكيل الوزارة، وليام لابلانت، وهو كبير مشتري الأسلحة في "البنتاغون"، لوسائل إعلام غربية، أمس الخميس، إن "أنصار الله" يلوّحون بأسلحة متطورة بشكل متزايد، بما في ذلك الصواريخ التي "يمكنها القيام بأشياء مذهلة".
وأكد لابلانت أن جماعة "أنصار الله" اليمنية، "أصبحوا مخيفين"، وفق تعبيره.
وتابع موضحا في قمة مستقبل الدفاع في العاصمة الأمريكية واشنطن: "أنا مهندس وفيزيائي، وكنت بالقرب من الصواريخ طوال حياتي المهنية، وما رأيته مما فعله "أنصار الله" في الأشهر الستة الماضية هو شيء جعلني مصدوما".
وتعرضت مدمرتان تابعتان للبحرية الأمريكية للهجوم قبل أيام
، أثناء تسللهما عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر وخليج عدن.
وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، فقد تم اعتراض ما لا يقل عن 8 طائرات هجومية مسيرة، و5 صواريخ باليستية مضادة للسفن، و4 صواريخ كروز مضادة للسفن، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالسفن الحربية.
ونقلت التقارير الغربية عن، بهنام بن طالبو، وهو زميل بارز في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات"، قوله إن "جماعة أنصار الله" اليمنية هم الوكيل الإيراني الوحيد الذي يمتلك صواريخ باليستية مضادة للسفن، وهذا ليس مصادفة".
وأضاف أن الحماسة التي تتمتع بها "أنصار الله" والدعم الإيراني لها، "أثبتا أنهما مزيج قاتل".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.