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https://sarabic.ae/20241114/عقوبات-أمريكية-على-شركة-سورية-بزعم-تمويل-الحرس-الثوري-الإيراني-وأنصار-الله-1094811034.html
عقوبات أمريكية على شركة سورية بزعم تمويل الحرس الثوري الإيراني و"أنصار الله"
عقوبات أمريكية على شركة سورية بزعم تمويل الحرس الثوري الإيراني و"أنصار الله"
سبوتنيك عربي
أعلنت أمريكا، اليوم الخميس، عن فرضها عقوبات على 26 شخصا، وشركة، وسفينة، بزعم "ارتباطهم بشركة سورية تجني مئات الملايين من الدولارات، من بيع النفط نيابة عن إيران... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T18:06+0000
2024-11-14T18:06+0000
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وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، إن تصنيفاتها كانت مرتبطة بشركة "القاطرجي"، التي تتهمها بتوليد عائدات ضخمة لجماعة "أنصار الله" اليمنية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقا لبيان رسمي من الوزارة.وأضافت الوزارة في بيانها أن "الشركة فعلت ذلك من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين".وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في البيان الأمريكي: "تعتمد إيران بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين، مثل شركة "القاطرجي" لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وشبكة وكلائها الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة"، وفق تعبيره.وأضاف أن "وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المخططات غير المشروعة، التي تمكّن أجندته الإقليمية الخطيرة".ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركة "القاطرجي" حققت ملايين الدولارات من خلال تصدير النفط الإيراني، مما سمح لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بتوليد مئات الملايين من الدولارات، والتي تم غسل الكثير منها بعد ذلك عبر مدن، بما في ذلك إسطنبول وبيروت"، على حد وصف البيان.وتابع البيان أن "هذه الإجراءات جعلت الشركة السورية أحد القنوات الرئيسية التي يولّد من خلالها "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل مجموعات وكلائه الإقليمية".
https://sarabic.ae/20240720/أمريكا-تدرس-فرض-عقوبات-على-سموتريتش-وبن-غفير-لمسؤوليتهما-عن-بناء-المستوطنات-غير-القانونية-1090964171.html
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أخبار سوريا اليوم, أنصار الله, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, أنصار الله, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

عقوبات أمريكية على شركة سورية بزعم تمويل الحرس الثوري الإيراني و"أنصار الله"

18:06 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Patrick Semanskyوزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
تابعنا عبر
أعلنت أمريكا، اليوم الخميس، عن فرضها عقوبات على 26 شخصا، وشركة، وسفينة، بزعم "ارتباطهم بشركة سورية تجني مئات الملايين من الدولارات، من بيع النفط نيابة عن إيران ووكلائها".
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، إن تصنيفاتها كانت مرتبطة بشركة "القاطرجي"، التي تتهمها بتوليد عائدات ضخمة لجماعة "أنصار الله" اليمنية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقا لبيان رسمي من الوزارة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن "الشركة فعلت ذلك من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين".
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وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في البيان الأمريكي: "تعتمد إيران بشكل متزايد على شركاء تجاريين رئيسيين، مثل شركة "القاطرجي" لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، وشبكة وكلائها الإرهابيين في جميع أنحاء المنطقة"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل اتخاذ جميع التدابير المتاحة لتقييد قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من المخططات غير المشروعة، التي تمكّن أجندته الإقليمية الخطيرة".
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ووفقا لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شركة "القاطرجي" حققت ملايين الدولارات من خلال تصدير النفط الإيراني، مما سمح لـ"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بتوليد مئات الملايين من الدولارات، والتي تم غسل الكثير منها بعد ذلك عبر مدن، بما في ذلك إسطنبول وبيروت"، على حد وصف البيان.
وتابع البيان أن "هذه الإجراءات جعلت الشركة السورية أحد القنوات الرئيسية التي يولّد من خلالها "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني الإيرادات، ويموّل مجموعات وكلائه الإقليمية".
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