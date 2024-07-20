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أمريكا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير لمسؤوليتهما عن بناء المستوطنات غير القانونية
أمريكا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير لمسؤوليتهما عن بناء المستوطنات غير القانونية
سبوتنيك عربي
يدرس البيت الأبيض "فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير، بسبب مسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية". 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T11:34+0000
2024-07-20T11:34+0000
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وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "مجلس الأمن القومي الأمريكي أجرى مناقشة حول تفاقم الإجراءات ضد المستوطنات"، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في البناء في المستوطنات.وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
https://sarabic.ae/20240719/منظمة-التعاون-الإسلامي-ترحب-برأي-العدل-الدولية-بشأن-أنشطة-إسرائيل-الاستيطانية-1090956603.html
https://sarabic.ae/20240719/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-محكمة-العدل-الدولية-يتجاهل-الماضي-ومنفصل-عن-الحاضر-وخطير-على-المستقبل-1090954439.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير لمسؤوليتهما عن بناء المستوطنات غير القانونية

11:34 GMT 20.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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يدرس البيت الأبيض "فرض عقوبات على الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير، بسبب مسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية".
وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "مجلس الأمن القومي الأمريكي أجرى مناقشة حول تفاقم الإجراءات ضد المستوطنات"، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في البناء في المستوطنات.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.
شعار منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
منظمة التعاون الإسلامي ترحب برأي العدل الدولية بشأن أنشطة إسرائيل الاستيطانية
أمس, 21:52 GMT
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وقال سلام خلال جلسة للمحكمة إن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مشيرا إلى أن محكمة الأمم المتحدة لها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث تتوفر لدى هيئتها معلومات كافية حول هذه المسألة.
وأوضح القاضي الأممي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية لا تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "هذه الأنشطة الاستيطانية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع".
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار محكمة العدل الدولية يتجاهل الماضي ومنفصل عن الحاضر وخطير على المستقبل
أمس, 18:21 GMT
وبيّن أن توسيع المستوطنات في الضفة والقدس وإقامة الجدار العازل يعززان سلطات الاحتلال وأن المحكمة تعتبر الممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية ضمًا دائمًا لهما، مشيرًا إلى أن المحكمة ستتطرق لاحقًا إلى شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف سلام أن "المحكمة لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض [فلسطينية] منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وعلى إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة".
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