https://sarabic.ae/20241112/البنتاغون-تصدينا-لهجمات-من-أنصار-الله-ضد-مدمرتين-أمريكيتين-أثناء-عبورهما-باب-المندب-1094741657.html

البنتاغون: تصدينا لهجمات من "أنصار الله" ضد مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما باب المندب

البنتاغون: تصدينا لهجمات من "أنصار الله" ضد مدمرتين أمريكيتين أثناء عبورهما باب المندب

سبوتنيك عربي

أعلن البنتاغون، اليوم الثلاثاء، عن تصدي الجيش الأمريكي، أمس الإثنين، لهجمات متعددة من جماعة "أنصار الله" اليمنية ضد مدمرتين أمريكيتين، أثناء عبورهما مضيق باب... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T20:29+0000

2024-11-12T20:29+0000

2024-11-12T20:29+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في مؤتمر صحفي، إن "أنصار الله" هاجموا المدمرتين بثماني مسيرات على الأقل، و5 صواريخ باليستية، و3 صواريخ كروز، وتم التعامل معها وهزيمتها بنجاح".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت، اليوم الثلاثاء، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" في البحر العربي ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر.ونقلت قناة المسيرة، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لجماعة "أنصار الله"، أنه "تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في البحرين الأحمر والعربي استمرتا لثمان ساعات وحققت أهدافهما بنجاح. العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إبراهام) في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة". وأكد بيان الجماعة أن، "العملية الثانية استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات".ونقلت القناة عن العميد عبد الله بن عامر، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بجماعة أنصار الله، أن "التوصيف العسكرية لعملية القوات المسلحة بأنها (عملية استباقية).. ولأول مرة ينفذ جيش عربي عملية عسكرية استباقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة، حيث كانت القوات الأمريكية بصدد التحضير لشن هجوم جوي واسع على اليمن".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.

https://sarabic.ae/20241112/جماعة-أنصار-الله-تطالب-الدول-المشاركة-بقمة-الرياض-بتصنيف-إسرائيل-على-قائمة-الإرهاب-1094701714.html

https://sarabic.ae/20241101/مصر-تكشف-عن-حجم-خسارة-اقتصادها-من-هجمات-أنصار-الله-في-باب-المندب-والبحر-الأحمر-1094405241.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن