https://sarabic.ae/20241112/جماعة-أنصار-الله-تطالب-الدول-المشاركة-بقمة-الرياض-بتصنيف-إسرائيل-على-قائمة-الإرهاب-1094701714.html

جماعة "أنصار الله" تطالب الدول المشاركة بقمة الرياض بتصنيف إسرائيل على قائمة الإرهاب

جماعة "أنصار الله" تطالب الدول المشاركة بقمة الرياض بتصنيف إسرائيل على قائمة الإرهاب

سبوتنيك عربي

طالبت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الاثنين، المشاركين في القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض لبحث تداعيات... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T00:41+0000

2024-11-12T00:41+0000

2024-11-12T00:41+0000

محمد علي الحوثي

أنصار الله

قمة عربية طارئة

العالم العربي

عدوان إسرائيلي

إسرائيل

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القاهرة – سبوتنيك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "يتحدث بيان قمة الرياض عن وقف إطلاق النار، لكنه يغفل عن محاسبة المجرم الحقيقي، وهو كيان إسرائيل، على جرائمه المُروّعة في غزة ولبنان". مضيفًا: "يتحدث البيان عن مطالبة مجلس الأمن الدولي بقرارٍ مُلزمٍ، ونحن نطالبهم بتصنيف الكيان المؤقت [إسرائيل] بالإرهاب بقرار ملزم".وأعلن المشاركون في القمة العربية الإسلامية إنشاء آلية ثلاثية للتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم القضية الفلسطينية.وأكد البيان الختامي للقمة على "الترحيب بتوقيع كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض، على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية".وأعلن البيان عن "مطالبة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل... وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة، وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل.وشدد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية في الرياض على "ضرورة حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الأمم المتحدة".من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في المؤتمر الختامي للقمة العربية الإسلامية غير العادية بالرياض، إن "مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون يوميا من الجوع والفقر والتهجير، ولم يعد يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية، ويبرر صمته".وأضاف أن "ما نشهده الآن هو وجود توافق كبير في المجتمع الدولي وغالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقف بحزم إلى جانب حل الدولتين". مؤكدًا أن "ما يحدث في غزة تجاوز ضمان أمن إسرائيل، ويتضمن أجندة أوسع بكثير".وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمة في ختام القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، أنه "ربما نشهد قريبا تجميدا لعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة.. وتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة قرار لا يمكن لمجلس الأمن منعه في حال أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة".وجرت أمس بالعاصمة السعودية الرياض القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تترأسها السعودية، بحضور أكثر من 50 من قادة وزعماء وممثلي بلدان عربية وإسلامية.يأتي ذلك في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20241111/القمة-العربية-الإسلامية-تقرر-إنشاء-آلية-على-مستوى-عربي-إسلامي-أفريقي-بشأن-فلسطين-1094695434.html

https://sarabic.ae/20241110/قمة-الرياض-ما-الذي-يسعى-له-القادة-العرب-في-ظل-المتغيرات-على-الساحة-الدولية-1094655577.html

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محمد علي الحوثي, أنصار الله, قمة عربية طارئة, العالم العربي, عدوان إسرائيلي, إسرائيل