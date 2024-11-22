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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي
"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدًا... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T13:22+0000
2024-11-22T13:39+0000
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وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".وشدد المتحدث باسم "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.بعد إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت.. وزراء إسرائيليون يطالبون باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيينبعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

13:22 GMT 22.11.2024 (تم التحديث: 13:39 GMT 22.11.2024)
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped image)إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى "الوعد الصادق  2"
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Iranian missile (cropped image)
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أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في النقب جنوبي إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي، مؤكدًا تحقيق أهداف العملية.
وقال المتحدث باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عسكري، بثه تلفزيون "المسيرة"، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار سريع إلى أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين 2) وحققت هدفها بنجاح".

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وشدد المتحدث باسم "أنصار الله"، أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن، تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجّه الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.
بعد إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت.. وزراء إسرائيليون يطالبون باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين
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