https://sarabic.ae/20241122/بعد-أوامر-بإخلاء-مناطق-مختلفة-غارات-إسرائيلية-تستهدف-حارة-حريك-والحدث-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1095075351.html
بعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
بعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
استهدفت الغارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عدد من المباني في... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T06:42+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية في "إكس"، طالب من خلالها بإخلاء عدد من المباني في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الحدث وحارة حريك تمهيدا لقصفها.كما نشر بيانا آخر مشابه في التوقيت نفسه بشأن أوامر لإخلاء منطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها.وزعم البيان العسكري الإسرائيلي بأن أهالي هذه المناطق في الجنوب اللبناني يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، على حد زعمه.وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
بعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
استهدفت الغارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عدد من المباني في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية في "إكس"، طالب من خلالها بإخلاء عدد من المباني في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الحدث وحارة حريك تمهيدا لقصفها.
كما نشر بيانا آخر مشابه في التوقيت نفسه بشأن أوامر لإخلاء منطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها.
وزعم البيان العسكري الإسرائيلي بأن أهالي هذه المناطق في الجنوب اللبناني
يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، على حد زعمه.
وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم
ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية
كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة