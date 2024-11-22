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بعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
بعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
استهدفت الغارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عدد من المباني في... 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T06:42+0000
2024-11-22T06:42+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية في "إكس"، طالب من خلالها بإخلاء عدد من المباني في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الحدث وحارة حريك تمهيدا لقصفها.كما نشر بيانا آخر مشابه في التوقيت نفسه بشأن أوامر لإخلاء منطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها.وزعم البيان العسكري الإسرائيلي بأن أهالي هذه المناطق في الجنوب اللبناني يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، على حد زعمه.وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html
https://sarabic.ae/20241121/تفاصيل-مسودة-الاتفاق-حول-لبنان-إعلام-إسرائيلي-يكشف-معلومات-مهمة-1095029421.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار

بعد أوامر بإخلاء مناطق مختلفة.. غارات إسرائيلية تستهدف حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت

06:42 GMT 22.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات القصف الإسرائيلي في الضاحية، بيروت، لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في الضاحية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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استهدفت الغارات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء عدد من المباني في مناطق مختلفة من الجنوب اللبناني.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا عسكريا على صفحته الرسمية في "إكس"، طالب من خلالها بإخلاء عدد من المباني في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في الحدث وحارة حريك تمهيدا لقصفها.
كما نشر بيانا آخر مشابه في التوقيت نفسه بشأن أوامر لإخلاء منطقتي المعشوق وبرج الشمالي في قضاء صور جنوبي لبنان تمهيدا لقصفها.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أمس, 12:11 GMT
وزعم البيان العسكري الإسرائيلي بأن أهالي هذه المناطق في الجنوب اللبناني يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، على حد زعمه.
وفي السياق نفسه، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
تفاصيل مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان... إعلام إسرائيلي يكشف معلومات مهمة
أمس, 08:58 GMT
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة
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