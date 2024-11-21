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نائبة عربية بالكنيست: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت رسالة دولية ضد جرائم وانتهاكات حكومة إسرائيل
نائبة عربية بالكنيست: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت رسالة دولية ضد جرائم وانتهاكات حكومة إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت عايدة توما، النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي، إن قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T16:55+0000
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وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القرار جاء بعد أن بات الأمر جليًا للعيان، بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حرب كارثية مدمرة، تم ارتكاب فيها العديد من الأعمال التي يعرفها القانون الدولي بجرائم الحرب.وأضافت أن ما جرى من تجويع السكان في قطاع غزة، وقصف الأماكن المدنية، والكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل كان من الطبيعي أن يقود لمثل هذا الوضع، وإصدار مثل هذه الأوامر.وتعتقد توما أن هذه الخطوة من شأنها على الأقل أن تشكل رسالة واضحة بأن القانون الدولي لا يرضى بهذه الانتهاكات، ولن يقف صامتا إزاء ما يجري.وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل الحكومة الإسرائيلية تفكر على الأقل ليس بالشكل التي كانت عليه حتى الآن ومنذ عام، حيث تتصرف بدون أي كابح أو رادع، وتعتقد أن كل دول العالم تدعم ما تقوم به.وترى أن هذا القرار إشارة تحذير، تقول إنه على إسرائيل الحذر من الطريقة التي تتصرف بها، والانتهاكات التي تقوم بها.وأوضحت أن القرار يقلص الخارطة الدولية التي يمكن أن يتحرك فيها نتنياهو، لافتة إلى تصريحات هولندا الأخيرة عقب القرار بأنها ملتزمة بتطبيقه، وهو ما يعني اعتقال نتنياهو أو غالانت عند وصولهما إلى الأراضي الهولندية.وقال إن القرار يحدد ويقلص من مساحات التحرك أمام نتنياهو وغالانت، ويجعله على الأقل يرتدع ويفكر قبل اتخاذ خطوات إضافية، عدا عن أن هذه الأوامر ليست فقط للردع، بل للمساءلة والمقاضاة على ما تم ارتكابه من جرائم حتى الآن.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانًا آخرًا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.وجاء في البيان أن المحكمة الجنائية الدولية "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الأقل".وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241121/يوم-أسود-ووصمة-عار-إسرائيل-تعلق-على-قرار-محكمة-العدل-الدولية-----1095060452.html
https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائبة عربية بالكنيست: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت رسالة دولية ضد جرائم وانتهاكات حكومة إسرائيل

16:55 GMT 21.11.2024
© Getty Images / Bill Oxfordمحكمة
محكمة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / Bill Oxford
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قالت عايدة توما، النائبة العربية بالكنيست الإسرائيلي، إن قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كان متوقعًا منذ فترة طويلة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القرار جاء بعد أن بات الأمر جليًا للعيان، بأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حرب كارثية مدمرة، تم ارتكاب فيها العديد من الأعمال التي يعرفها القانون الدولي بجرائم الحرب.
وأضافت أن ما جرى من تجويع السكان في قطاع غزة، وقصف الأماكن المدنية، والكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل كان من الطبيعي أن يقود لمثل هذا الوضع، وإصدار مثل هذه الأوامر.
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وتعتقد توما أن هذه الخطوة من شأنها على الأقل أن تشكل رسالة واضحة بأن القانون الدولي لا يرضى بهذه الانتهاكات، ولن يقف صامتا إزاء ما يجري.
وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل الحكومة الإسرائيلية تفكر على الأقل ليس بالشكل التي كانت عليه حتى الآن ومنذ عام، حيث تتصرف بدون أي كابح أو رادع، وتعتقد أن كل دول العالم تدعم ما تقوم به.
وترى أن هذا القرار إشارة تحذير، تقول إنه على إسرائيل الحذر من الطريقة التي تتصرف بها، والانتهاكات التي تقوم بها.
وعن أهمية القرار، قالت النائبة العربية إنه يعرض نتنياهو لتضييقات سياسية، باعتبار أن كل الدول الموقعة على بروتوكول المحكمة ملتزمة بتطبيق هذا القرار، والذي يعني تنفيذه عند وصول أي من المتهمين إلى أراضيها.
وأوضحت أن القرار يقلص الخارطة الدولية التي يمكن أن يتحرك فيها نتنياهو، لافتة إلى تصريحات هولندا الأخيرة عقب القرار بأنها ملتزمة بتطبيقه، وهو ما يعني اعتقال نتنياهو أو غالانت عند وصولهما إلى الأراضي الهولندية.
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وقال إن القرار يحدد ويقلص من مساحات التحرك أمام نتنياهو وغالانت، ويجعله على الأقل يرتدع ويفكر قبل اتخاذ خطوات إضافية، عدا عن أن هذه الأوامر ليست فقط للردع، بل للمساءلة والمقاضاة على ما تم ارتكابه من جرائم حتى الآن.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، هما بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
12:11 GMT
في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانًا آخرًا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.
وجاء في البيان أن المحكمة الجنائية الدولية "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الأقل".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
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