https://sarabic.ae/20241122/بعد-إصدار-مذكرة-اعتقال-لنتنياهو-وغالانت-وزراء-إسرائيليون-يطالبون-باتخاذ-خطوات-جديدة-ضد-الفلسطينيين-1095086018.html
بعد إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت.. وزراء إسرائيليون يطالبون باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين
بعد إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت.. وزراء إسرائيليون يطالبون باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" مطالبتهم باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين. 22.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-22T10:52+0000
2024-11-22T10:52+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزراء في الكابينيت طالبوا باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش طالب بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، فيما طلب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي باتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم المحتلة.ولم يكتف بن غفير بذلك بل طالب بوقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يهاجم-قرار-الجنائية-الدولية-بشأن-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-ويصفه-بالأمر-الشائن-1095073347.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, بنيامين نتنياهو
بعد إصدار مذكرة اعتقال لنتنياهو وغالانت.. وزراء إسرائيليون يطالبون باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" مطالبتهم باتخاذ خطوات جديدة ضد الفلسطينيين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزراء في الكابينيت طالبوا باتخاذ خطوات ضد السلطة الفلسطينية والفلسطينيين على خلفية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش طالب بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، فيما طلب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي باتخاذ إجراءات من شأنها تشجيع نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم المحتلة.
ولم يكتف بن غفير بذلك بل طالب بوقف المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة.
وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية
مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"
بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.